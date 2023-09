Antes de que los médicos que atendían a Silvina Luna decidieran que la modelo debería someterse a una internación para combatir una bacteria que dificultaba que se le practique un trasplante de riñón, brindó una entrevista para un podcast que se difundió este domingo.

En Estamos a tiempo (América), Mariano Yezze y Agustín Rey presentaron un video de la grabación del podcast. “Son los momentos previos al desbarranque de salud de Silvina Luna, cuando ella soñaba con seguir trabajando, produciendo, estando en el medio”, dijo el conductor.

“Me pasó de que me puse bastante rígida y estructurada, y muy organizada. Y después, cuando empecé a conocerme, que es lo más maravilloso para mí, un camino de ida, me di cuenta que esa organización la podía llevar con conciencia y con cosas que me nutre”, se la escucha decir a Silvina en el video.

SE DIVULGÓ UN VIDEO DE LA ÚLTIMA ENTREVISTA A SILVINA LUNA ANTES DE SU INTERNACIÓN

“Podría ser desde lo físico, lo mental o lo espiritual, pero (tenía) que poner toda la energía ahí, y después cosas de la vida que te llevan a estar en el presente; y hoy estoy en un proceso así. Y, bueno, es el día a día”, agregó la modelo.

“Son cosas chiquitas, metas cortas, y a veces necesitamos como pasar una situación difícil pero para darnos cuenta de que somos de la impermanencia, somos finitos y que todo se puede terminar en cualquier momento”, es lo último que se la escucha decir a Silvina.

“Nos deja sin palabras verla así. Ella ya exhibía el malestar en su rostro, pero nada hacía pensar en ese desenlace”, cerró Mariano Yezze, sobre el video que llevó al ciclo Agustín Rey, conductor del podcast donde Silvina Luna dio su última entrevista antes de su internación.

