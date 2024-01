Luego del tremendo cruce entre Coti Romero y Charlotte Caniggia en el Bailando, que terminó con la renuncia de la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis, la correntina la rompió en la pista junto a su talentoso compañero de baile, Jitsu Díaz.

En este contexto, la coach de la pareja, Sol Ruggeri, que tiene una sólida relación con la participante, la escrachó al compartir a través de sus stories de Instagram un video en el que se la ve protagonizando una llamativa situación antes de salir a la pista más famosa del país.

“La previa full sopleteo por los pies chivados... De verdad, te amo Coti, ja, ja, ja, ja”, escribió Sol junto al clip en el que se ve a Coti soplándose los pies para apaciguar la transpiración. “Ja, ja, ja”, escribió la ex del Conejo Quiroga, divertida, haciendo eco del video.

QUÉ DIJO COTI ROMERO TRAS SU PELEA CON CHARLOTTE CANIGGIA EN EL BAILANDO

Luego de mal momento que vivió con la fuerte pelea que mantuvo con Charlotte Caniggia, donde recibió varios insultos, Coti Romero sorprendió al hablar de la participante, quien decidió dar un paso al costado de Bailando 2023.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli le preguntó si se quedó mal con lo sucedido en la pista. A lo que Coti se sinceró en vivo: “Un poquito sí, pero porque no quería que ella termine así. Sé que fue algo que nos cargó a las dos”.

“Yo la entiendo porque, muchas veces, me ha pasado a mí también que, en un momento de impulso, me fui de boca y tuve acciones que no quería. Por eso, la entiendo perfectamente”, agregó la participante.

Asimismo, no dudó en halagar a la hija de Mariana Nannis: “No es una mala persona, es un amor. Cuando la pude conocer bien, me di cuenta que tiene un corazón muy lindo y hay que destacar eso. Ojalá que se pueda solucionar porque no es lindo venir a trabajar con energías negativas”.

“Si bien teníamos nuestras idas y vueltas, siempre fue con respeto de ambas partes. Lo que pasó me tomó por sorpresa, creo que ella venía cargada de antes, capaz. Vio comentario, pero se lo tomó muy personal, me parece. De mi parte está todo bien, ella lo sabe. Espero que podamos solucionar las cosas y terminemos bien”, cerró la joven, contundente.