Luego de que se viviera una gala a puro nervios y ansiedad por saber quién sería el nuevo eliminado de Gran Hermano 2023, Virginia Demo se ubicó en el primer lugar después de haber recibido la mayor cantidad de votos del público y sorprendió con el mensaje que le dejó a Juliana “Furia” Scaglione, con quien había quedado mano a mano.

“Está todo bien. Ganá Juli, ¡vamos las minas! Son todos grandes jugadores. ¡Rómpanla!”, se la escuchó decir a Virginia, mientras se iba despidiendo uno a uno de los chicos, antes de pasar por la puerta que divide el exterior con el reality de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

Pese a que se había mostrado muy distante de otras personas que quedaron fuera de juego, Furia no dudó en saludar con un cálido beso y un sentido abrazo a la participante, que se quedó con el 58,3% de los votos, contra los 41,7% que cosechó Juliana.

EL ENOJO DE FLOR REGIDOR CON FURIA POR RECIBIR A LOS EXPARTICIPANTES DE GRAN HERMANO 2023 CON FUERTES INSULTOS

Luego de las fuertes repercusiones que despertó la reacción de Juliana “Furia” Scaglione al recibir a los exparticipantes de Gran Hermano 2023 a puro insulto, Florencia Regidor compartió su enojo tras quedar eliminada del reality de Telefe.

“¿Cómo la viste a Furia?”, indagó Robertito Funes Ugarte en Gran Hermano, la noche de los ex, luego de que pasaran un tape del momento en el que la jugadora gritaba tremendas frases sobre sus excompañeros.

Foto: Captura (Telefe)

Fue entonces que Flor se sinceró en vivo: “Me enerva todo lo que dijo de todos, no por lo mío en particular”, comenzó diciendo, dejando en claro el fuerte malestar que siente con Juliana, a quien quiere ver eliminada de la casa.

“La manera en que nos habló cuando entramos el otro día, las cosas feas que dijo, no de mí, sino de los demás también, que se metió con los cuerpos”, agregó. Y cerró, firme con su postura: “Me parece que estamos en 2024 y no da”.