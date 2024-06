Las galas de nominación suelen traer aparejada una gran tensión en el estudio de Gran Hermano 2023, pero este domingo el público logró colmar la paciencia de Santiago del Moro, que se fue del vivo en la casa y regresó a estudios totalmente sacado.

Todo comenzó cuando Santiago anunció que el público había decido salvar a Nicolás Grosman y la tribuna estalló en gritos de toda índole, lo que llevó al conductor a pedir primero “¡Silencio!” y, al no obtener una respuesta favorable a que lo saquen del aire.

Santiago del Moro en Gran Hermano 2023 (Foto: captura Telefe)

“¡Sacame del aire!”, pidió varias veces Del Moro a la producción hasta que lo silenciaron y luego cortaron la transmisión en la casa, lo que encendió especulaciones de todo tipo entre los participantes, en especial Furia, que no entendía nada.

QUÉ PASÓ UNA VEZ QUE SANTIAGO DEL MORO PIDIÓ SALIR DEL AIRE EN GRAN HERMANO

Una vez que salió del aire en la casa, las cámaras mostraron a un Santiago del Moro molesto que, micrófono en mano, pidió la palabra ante un público enfervorizado por la decisión de “salvar” a Nicolás.

“Chicos, una cosa: si yo estoy dentro de la casa, no se puede gritar. Ni por uno ni por otro. ¿Estamos? Cuando yo estoy dentro de la casa, no grita nadie. Si le gusta bien, y a quien no le gusta, estas son las reglas”, les recordó Del Moro a los asistentes, que están ahí hace seis meses.

Nicolás Grosman en Gran Hermano

“No importa de qué lado fue, de un lado o del otro. Cuando yo estoy dentro de la casa, nadie grita. ¿Estamos? Por respeto al juego y a los chicos también. Porque cualquier grito de más o de menos puede repercutir en su cabeza. ¿Ok?”, agregó el conductor, que pudo volver finalmente a hablar con Nicolás al aire.

