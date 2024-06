El domingo pasado, Florencia Regidor conoció personalmente a los padres de Nicolás Grosman en la gala de eliminación de Gran Hermano 2023 y, si bien limaron algunas asperezas, la familia de su “novio” no la termina de aceptar.

Invitada a A la Barbarossa, la exparticipante de GH se angustió en vivo al dar detalles de la mala relación que tiene con sus potenciales suegros. “No me quieren”, dijo Flor, al borde del llanto.

El lunes por la noche, Regidor le dio a la mamá de Nico una cadenita con su inicial para que se la dé en su ingreso a la casa, pero el obsequio no llegó a manos de Grosman y Flor se puso mal.

FLORENCIA REGIDOR HABLÓ A FONDO DE LA MALA RELACIÓN CON LOS PADRES DE NICOLÁS GROSMAN DE GRAN HERMANO

Pía Shaw: -¿Qué fue lo que te hizo explotar ayer? Se te vio mal.

Florencia Regidor: -Es eso de decir “¿por qué no me quieren?”. Yo sé que no me conocen y que les falta conocerme, pero me gustaría que me den la oportunidad de charlar.

Pía: -Seguís re angustiada.

Florencia: -Sí. Es todo...

“No me quieren, pero no me conocen. Me gustaría que me den la oportunidad de charlar”.

Georgina Barbarossa: -¿El padre de Nico no te pidió perdón ayer?

Florencia: -No, no me pidió perdón, pero ya habíamos charlado y aclaramos las cosas, que eran por juego. Pero vi todo de nuevo y dije “¿por qué? No me merezco que me digan ‘Trolencia’”. Yo a él siempre lo cuidé. Y que armen edits de cosas cuando estábamos jugando, en las que yo quizás le hablaba mal o de una manera... Y que pongan una foto de Nicolás, como que estaba llorando por mí...

Gastón Trezeguet: -¿Pero eso lo hacía la familia?

Florencia: -En su Instagram...

Pía: -Cuando Florencia dice “no me quieren” es porque ella siente que no la quieren. Se lo hacen sentir. Cuando la cruzan en un pasillo, no la saludan.

Florencia: -Saludar me saludan.

Pía: -Te destratan, Flor.

Florencia: -Sí, siento mala onda y yo no les hice nada.

Lío Pecoraro: -Igual, cuando Nicolás salga, lo que te tiene que importar es la relación con él.

Florencia: -Sí, obvio.

