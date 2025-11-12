La polémica entre La China Suárez y LUZU TV sumó un nuevo capítulo. Días después de que Diego Leuco contara que la actriz se había comunicado con él para aclarar el malentendido por la entrevista cancelada en Antes que Nadie, un nuevo gesto encendió las alarmas: La China dejó de seguir en Instagram a Nico Occhiato, director del canal y figura clave en la interna.

Según trascendió, la actriz había solicitado que Occhiato estuviera presente durante la entrevista, algo que la producción rechazó.

Esa negativa habría sido el detonante final que llevó a Suárez a cancelar su participación y, finalmente, a tomar distancia en redes sociales.

Hasta el momento, Occhiato continúa siguiéndola, aunque el gesto de ella fue interpretado como una clara señal de malestar.

EL UNFOLLOW QUE REAVIVÓ LA TENSIÓN

En las últimas horas, el “unfollow” de La China Suárez se volvió tendencia y generó todo tipo de comentarios entre los seguidores de LUZU.

Muchos interpretaron la acción como una confirmación del enojo que aún persiste tras la fallida nota con Leuco, y otros apuntaron que la relación entre la actriz y el canal habría quedado completamente quebrada.

La China Suárez tomó distancia de Nico Occhiato y un anuncio de LUZU TV desató nuevas especulaciones. Crédito: Instagram

Cuando el tema parecía enfriarse, una publicación desde la cuenta de Patria y Familia, el programa de LUZU conducido por Fede Popgold, Anita Espósito, Cami Mayan y Lucas Spadafora, volvió a poner a la actriz en el centro de la conversación.

“Mañana, la China en Patria y Familia”, anunciaron en redes, desatando un aluvión de comentarios y expectativas sobre un posible acercamiento.

Sin embargo, muchos fanáticos sospechan que no se trata de una visita real, sino de una broma o sketch interno, una parodia en tono humorístico sobre la reciente controversia, una práctica habitual en el programa.