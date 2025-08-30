Llegando la temporada Virgo en septiembre, Jimena La Torre presenta un enfoque práctico del FenShui integrando las energías planetarias.

El objetivo es mejorar la armonía de los espacios, buscando siempre la conexión entre el universo, la pachamama.

INTEGRARÉ LA ATROLOGÍA CON LOS AMBIENTES

Conexión entre astrología y ambiente: al abordar el feng shui desde los movimientos planetarios y los ciclos lunares recomiendo comenzar la semana ordenando temas de viajes.

La luna en sagitario acompaña a los signos de Fuego tanto Aries como Leo como Sagitario que organicen sus valijas para un viaje corto en septiembre. Secreto: para que la valija porte suerte y multiplique los viajes ir armándola de a poco y dejándola cerca de la puerta de entrada, así esa energía de viajar se multiplica.

Aries es el signo (Foto: Freepik)

La Luna pasando a Capricornio y Acuario genera interés en lograr éxitos en la profesion para los signos de aire y tierra. El FenShui aconsejado para los signos de tierra como Virgo, Tauro y Capricornio es que se armen una frutera de muchos colores con verduras también para multiplicar las opciones de trabajo abundante.

Los signos de aire como Géminis, Libra y Acuario decoran su casa con detalles de proteccion cómo ojos de Nazar, siempre a la altura de sus ojos, eso no solo aporta buena energía sino que también evita el mal de ojos .

(Foto: ChatGPT)

Tránsito planetario súper importante de principios de septiembre, 7/9 eclipse de luna llena en piscis. Los elementos de FenShui que ayudan a conectar con esta energía protegiendo el amor sobre todo son lo caracoles marinos, que aportan una suerte excelente para concentrar un deseo pidiéndole a un caracol.

Tarea ideal para Cáncer, Escorpio y Piscis: para que la vida sea más bella usa estos consejos de energía en la seguridad y estabilidad del hogar.

Cáncer es un signo cardinal y primero del elemento Agua. Representa lo femenino, lo fecundo y está regido por la Luna. (Foto: Archivo)

