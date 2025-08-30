La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 2 hasta el 5 de septiembre del 2025.

LUNES

Aries: Septiembre será un mes ideal para tomarte un descanso, sobre todo en lo laboral. Encontrarás momentos de ternura y conexión con tu pareja, que te ayudarán a relajarte de tantas responsabilidades. El amor se convierte en tu refugio y fuente de energía.

Tauro: Este mes trae buenas noticias familiares y estabilidad en el hogar. Tendrás todo administrado y organizado, lo que te permitirá trabajar con claridad y comprometerte más en tus vínculos. El terreno económico se muestra firme y con proyección positiva.

Géminis: Llega un tiempo de reflexión profunda: para avanzar, primero hay que revisar el pasado. Este mes será clave para acuerdos y temas legales. Ganas fuerza interior para encarar cambios anhelados, y hacia fin de mes verás cómo las cosas empiezan a ponerse a tu favor.

Cáncer: Septiembre se presenta productivo, con decisiones importantes en lo laboral. La primera parte del mes se siente organizada, pero hacia la segunda surgirán cambios que te llevarán a encarar proyectos propios. También logras resolver deudas o asuntos pendientes.

Leo: Este mes te invita a avanzar con paciencia, construyendo paso a paso tus planes. Aunque no falten críticas, tu carisma brilla y atraes a las personas correctas. El amor florece y las oportunidades románticas te harán sentir feliz y acompañado.

Virgo: Septiembre es tu mes de celebración. Tu energía se multiplica, potenciando comunicación, vínculos y logros personales. Llega una etapa de renovación total, con oportunidades de compromisos importantes tanto en el amor como en lo profesional.

Libra: Este mes será clave para ordenar tu vida y hacer balance antes de dar grandes pasos. A partir de mediados de septiembre sentirás la necesidad de simplificar y pulir lo pendiente. Hacia el final del mes, una sensación de renovación y frescura te llena de confianza.

Escorpio: Septiembre despierta tu necesidad de hacer un balance personal. Será un mes para ordenar lo financiero y valorar lo que ya tienes. Encontrarás contención en tu entorno más cercano, con apoyos sólidos en la familia y en la pareja.

Sagitario: Este mes se abre para que hagas lo que más disfrutas: viajar y expandirte. Si puedes compartirlo con tu pareja, será aún más especial. Lo importante es delegar responsabilidades y dar espacio a lo que te apasiona. El amor se convierte en una fuente de alegría y descanso.

Capricornio: Septiembre te encuentra con una agenda ocupada y mucho por hacer. Es un mes de trabajo intenso y responsabilidad, pero también de grandes recompensas. Logras equilibrio en tu vida y sientes que los esfuerzos comienzan a dar frutos estables.

Acuario: El mes se abre con buenas conversaciones y acuerdos en pareja. La energía también se concentra en la organización de trámites, papeles o temas administrativos que requieren tu atención. Hacia fin de mes, la justicia se inclina a tu favor y logras estabilidad en tus vínculos.

Piscis: Este mes te invita a relajarte y tomar distancia de las decisiones apresuradas. Es un tiempo para descansar, viajar o hacer actividades que nutran tu espíritu. Puede surgir la posibilidad de mudanza o de un nuevo trabajo en un entorno distinto que renueve tu energía.

MARTES

Aries: Mercurio en Virgo impulsa el trabajo y lo vuelve más concreto. Los proyectos se analizan y se realizan. Venís sembrando mucho, todo crece a favor. Este es un tiempo para confiar en tu constancia, porque los frutos de tu esfuerzo están cada vez más cerca.

Tauro: En el trabajo mejoras los resultados porque la actitud positiva para analizar y ordenar ayuda con la entrada de Mercurio en tu amigo Virgo. Justicia a favor en el trabajo. La perseverancia se transforma en reconocimiento, y tus logros empiezan a hablar por sí solos.

Géminis: La entrada de Mercurio a Virgo los despierta y empiezan a aparecer nuevas ideas. Es tiempo de buscar un retiro espiritual que equilibre su ser. El crecimiento llega cuando aprendes a soltar lo que ya no suma y te enfocas en lo que de verdad nutre tu mente.

Cáncer: Aportan energía en cualquier lugar en el que estén. Sensibilidad para captar la buena predisposición de la gente.por todo lo que dan reciben lo mismo. Este mes tu empatía abre puertas y atrae apoyo de quienes valoran tu entrega sincera.

Leo: Mercurio en tu signo siguiente potencia con intelectualidad lo que venías trabajando. Los planes de trabajo se celebran muy bien ahora. Tu voz tiene peso y autoridad, y es un gran momento para negociar y liderar con seguridad.

Virgo: Serán los elegidos para cambiar todo lo que haya que cambiar, a nivel estructural, desde hoy comienza un periodo de mucha concentración. Las oportunidades se abren y son para aprovechar. Los resultados llegan porque tu disciplina y claridad hacen que otros confíen plenamente en ti.

Libra: Se activa lo laboral y empezás a tener nuevos pensamientos deslumbrantes para próximos proyectos. Nuevos planes laborales te estimulan a seguir con la mejor energía. La creatividad fluye y se convierte en un motor clave para abrir caminos que antes parecían cerrados.

Escorpio: Mercurio en Virgo es una de las mejores entradas para ustedes, es un signo que los comprende y apoya. Pueden dominar todos los problemas de salud. Este mes tu voluntad será tu mejor arma: nada ni nadie podrá detenerte si actúas con confianza.

Sagitario: Lo que menos importa es el amor, con Mercurio en Virgo, el trabajo se ordena. Estás a la mitad de tu éxito, no dejes de hacer.Aunque el camino se sienta exigente, cada paso te acerca más a consolidar lo que tanto soñaste.

Capricornio: Encuentras el lugar que te corresponde, hace mucho tiempo esperado: es tiempo de cosecha, con la entrada de Mercurio en Virgo. Te sientas en el trono del éxito. El liderazgo que construiste con esfuerzo ahora se reconoce y te coloca en una posición de poder estable.

Acuario: Aparecen compañeros laborales con los que hay buena energía. Algunos conflictos y desorden se solucionan con Mercurio en Virgo. Pueden pensar en un futuro mejor. El trabajo en equipo te fortalece y te permite avanzar hacia metas más grandes de lo que imaginabas.

Piscis: Depositan la confianza en la pareja para que haga lo que ustedes no pueden que es, más que nada, ordenar. Del otro lado aparecen las respuestas. El apoyo mutuo se convierte en la clave para equilibrar tu vida y aliviar tensiones internas.

MIÉRCOLES

Aries: La luna en Capricornio te pide responsabilidad para organizar proyectos pendientes. Consigues dejar atrás lo que no sirve.La disciplina será tu mejor aliada para avanzar con firmeza hacia tus metas.

Tauro: Con la luna en Capricornio se activan tus planes a largo plazo y aumenta tu constancia. Suerte en el dinero para que inviertas en lo nuevo. Se abre una etapa de estabilidad material y reconocimiento por tu esfuerzo.

Géminis: La luna en Capricornio te lleva a comprometerte en serio con acuerdos y relaciones. Defiendes tus ideas y planes.Tu palabra gana autoridad y podrás sostener decisiones que te darán respeto.

Cáncer: La luna en tu signo opuesto te invita a poner límites y cuidar tu energía. Concretas un proyecto económico pendiente.Las emociones se ordenan y logras convertir la sensibilidad en fuerza constructiva.

Leo: La luna en Capricornio te impulsa a dar estructura a tu creatividad y ambiciones. Ya descansaste lo suficiente. Es hora de organizar tus ideas para que tus talentos brillen con resultados tangibles.

Virgo: La luna en Capricornio activa tu poder de planificación y te ayuda a concretar. Apoyándote en el otro lograrás mucho más. Un tiempo perfecto para ordenar prioridades y trabajar con eficacia.

Libra: La luna en Capricornio te invita a reforzar la estabilidad en el hogar y la familia. Un proyecto de casa renovada, todo mejora. Tu capacidad de equilibrio logra armonizar las responsabilidades con el disfrute.

Escorpio: La luna en Capricornio refuerza tu visión estratégica y tu capacidad de compromiso. Estructuras y ordenas tu vida.Este es el momento de afianzar lo ganado y de sembrar con inteligencia hacia el futuro.

Sagitario: La luna en Capricornio ordena tus deseos y te ayuda a darles forma realista. Guías a todos con energía positiva. Tu optimismo se combina con disciplina y logras contagiar entusiasmo con bases firmes.

Capricornio: La luna en tu signo ilumina tu camino y te impulsa a liderar con seguridad. Recibes un premio de dinero. Es el momento de dar un paso firme hacia tus objetivos y mostrar todo tu potencial.

Acuario: La luna en Capricornio te llama a reflexionar y poner orden en tu interior. Tus palabras tienen justicia a favor. Al organizar tus pensamientos encuentras la claridad para actuar con visión.

Piscis: La luna en Capricornio favorece proyectos colectivos y amistades constructivas. Descubres pasión nueva, propuestas. Tus sueños toman forma cuando los compartes con personas que suman a tu crecimiento.

JUEVES

Aries: Ya comienzas a planificar tus nuevas vacaciones con la luna en Acuario. Consigues dejar atrás lo que no sirve. La energía renovada te impulsa a abrir caminos con decisión y entusiasmo.

Tauro: Aumenta tu sabiduría y conocimiento con la luna en el signo de Acuario. Suerte en el dinero para que inviertas en lo nuevo.Este es un ciclo donde tu visión práctica se combina con nuevas oportunidades de crecimiento.

Géminis: La luna en tu signo te ordena y te ayuda a hacer acuerdos con gente que amas en este día especial. Defiendes tus ideas y planes. Tu voz será escuchada y tendrás la claridad para convencer y guiar a los demás.

Cáncer: En este día disfrutas con seres que extrañas y te conectas con ellos gracias a la luna en Acuario. Concretas un proyecto económico pendiente. Las emociones se equilibran y logras transformar la nostalgia en nuevas oportunidades.

Leo: Con la luna en Acuario es tiempo de aprender y desarrollarse. Ya descansaste lo suficiente. Se abren nuevas oportunidades para mostrar tu liderazgo con frescura, y tu capacidad de inspirar a los demás será tu mejor carta de presentación.

Virgo: La luna en Acuario mejora las relaciones con los demás. Apoyándote en el otro lograrás mucho más. La cooperación y el trabajo en equipo te muestran que no todo depende de tu control, y que delegar puede abrir puertas aún más grandes.

Libra: El crecimiento de las ideas mejora con la luna en Acuario. Un proyecto de casa renovada, todo mejora. La armonía que generas en tu entorno se convierte en el soporte ideal para materializar tus sueños y ver resultados tangibles.

Escorpio: Los deseos se realizan y la sabiduría crece gracias a la luna en Acuario. Estructuras y ordenas tu vida. Tu visión profunda te permite reconocer dónde invertir tu energía y dejar atrás lo que ya no tiene sentido en tu camino.

Sagitario: Activan los sentimientos de a dos con la luna en oposición, se animan a comprometerse por el amor. Guías a todos con energía positiva. Tu espíritu aventurero se renueva, y atraes alianzas que te ayudan a avanzar en tu misión personal.

Capricornio: Mejoras la relación con los demás con la luna en Acuario. Recibes un premio de dinero. Es un momento clave para sembrar nuevas metas profesionales, porque todo lo que emprendas ahora tendrá bases firmes y duraderas.

Acuario: La luna en Acuario te ayuda a compartir lo que necesitas. Tus palabras tienen justicia a favor. La autenticidad es tu sello, y al mostrar tu verdad inspiras confianza en los demás, abriendo caminos que antes parecían imposibles.

Piscis: Esta luna en Acuario activa fuerte en tu signo y se acerca la renovación. Descubres pasión nueva, propuestas. Un nuevo ciclo de oportunidades emocionales y espirituales te invita a confiar en tu sensibilidad como brújula interna.

VIERNES

Aries: Con este eclipse reinarás en la vida amorosa, con intensidad y magnetismo especial. La pasión se convierte en tu mejor carta para conquistar sin miedo. Rey del sexo para conquistar territorios de pasión.

Tauro: El eclipse en Piscis despierta tu costado romántico y sensible, abriendo espacio para encuentros especiales. El amor se disfruta como un premio al esfuerzo y la paciencia. Triunfo en el sexo, superando las metas deseadas.

Géminis: El eclipse activa tu deseo de explorar lo nuevo y lo desconocido en el amor. Los reencuentros se sienten mágicos y abren puertas a pasiones intensas. Número uno en la pasión y el sexo, ganas más.

Cáncer: Con este eclipse se abren oportunidades para sanar emociones y dar más de ti en el amor. Reconoces lo que vale la pena y despiertas pasiones ocultas. Despiertas pasiones para animarte a todo.

Leo: El eclipse te da poder de decisión y magnetismo irresistible en el romance. Tu vida afectiva se convierte en un espacio de brillo y conquista. Tu vida afectiva es tu gran imperio.

Virgo: El eclipse en tu signo opuesto despierta atracción intensa y encuentros apasionados. Te dejas llevar por el deseo y descubres un nuevo fuego interior. Eres esclavo de la pasión que sientes.

Libra: Este eclipse trae conexiones inesperadas en reuniones y espacios sociales. Te animas a abrir el corazón y compartir momentos únicos con quienes te rodean. Para disfrutar de compartir un festejo de amor.

Escorpio: El eclipse potencia tu magnetismo y convierte tus emociones en pura intensidad. La pasión se vuelve doble y tu energía conquista sin resistencia. Recibes muchos premios por ser el mejor amante.

Sagitario: Con este eclipse se activan tus emociones más intensas y auténticas. Te animas a nuevos desafíos que encienden la chispa del romance. Guías a tu pareja por el camino de la pasión.

Capricornio: El eclipse despierta tu costado más seductor, con encuentros que parecen de película. El amor llega como una sorpresa y se convierte en tu refugio. Vives una película de amor.

Acuario: Este eclipse revela quién realmente merece tu amor y tu entrega. Te muestras con sabiduría y elegís con claridad a quien compartir tu energía. Sabiduría en el sexo.

Piscis: El eclipse en tu signo te ubica en el centro de la pasión y el deseo. Alcanzas la cima en lo afectivo y disfrutas de ser el protagonista del amor. Te sientas en el trono del amor.