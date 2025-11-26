Los replanteos de L-Gante respecto a su vida privada son muchos y tendientes a mejorar su salud, pero la forma en que se expresó desató un ataque de risas de María Belén Ludueña en vivo y con el rostro sonrojado.

“¿Cómo estoy de salud? Tendría que seguir con los chequeos, pero cambié mucho el ritmo, más que nada dormir de noche, dejar algunas cosas, comer bien y estar con el menor estrés posible”, contó en el estudio de Tarde o Temprano.

Entonces, contó que está haciendo más deporte y afirmó: “Con el alcohol, sustancias y todo eso también ya estoy en cero”.

L-Gante y María Belén Ludueña.

Además, destacó que modificó sus hábitos sin asistencia de profesionales, pero con la ayuda de Claudia, su mamá.

L-Gante y el sexo

En cuanto al sexo, Elián Valenzuela enfatizó: “En eso también me retracté”.

En ese punto, L-Gante apeló a las metáforas que aplica en sus hits: “Mi situación sentimental es que hace mucho tiempo que estoy sin una cita... sin ponerla, digamos”.

L-Gante firmó su disco de vinilo blanco Celda 4 acompañado de Luis Perdomo (Foto: Movilpress).

La reacción de María Belén Ludueña fue sonrojarse al instante, cubrirse la cara, reírse incómoda y dudar de su honestidad: “¿Abstinencia? Es rarísimo esto. No le creo mucho”.

“No, no digamos abstinencia, pero sí cambiando el ritmo”, reconoció.

“Me quiero enamorar bien de verdad y no fallar en la elección próximamente. Así que uso esa técnica. Frené. Con que sea una buena mujer es suficiente, lo físico no me importa, la edad tampoco”, cerró.