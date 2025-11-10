La alegría de María Belén Ludueña al comenzar Tarde o Temprano fue total, ya que en la presentación se refirió a su embarazo.

“Estoy muy feliz, quiero decir que no voy a conducir sola, tengo acá a mi co-conductor. Estoy embarazada de 14 semanas, en casa estamos súper felices con Jorge”, arrancó.

El posteo de María Belén Ludueña y Jorge Macri ante la noticia del embarazo de la periodista (Foto: Instagram )

“Estoy muy feliz en lo profesional, porque también tenemos el nacimiento de Tarde o Temprano, y creo que de mi experiencia en televisión, lo que marca la diferencia siempre es la gran producción que tenemos, y un equipazo”.

Al final, María Belén Ludueña pidió “un fuerte el aplauso para Fernanda Iglesias, Gonzalo Asís, que va a hacer toda la actualidad política, el gran Pampa Mónaco, y Silvia Fernández Barrio”.