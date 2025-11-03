Este lunes, Ángel de Brito reveló en LAM que la flamante conductora de Tarde o Temprano María Belén Ludueña y el jefe de Gobierno Porteño Jorge Macri están esperando su primer hijo, que llegaría al mundo en 2026.

El conductor reveló que su colega de eltrece le confirmó la noticia cuando todavía no tenía un mes de embarazo, pero esperaron hasta la actualidad, en la que ya lleva doce semanas de gestación para anunciarlo.

Noticia en desarrollo…

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.