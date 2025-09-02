Marcelo Tinelli, Moria Casán, María Belén Ludueña, Graciela Borges y más famosos fueron algunos de los grandes protagonistas del desfile de Pucheta-Paz.

El último lunes por la noche las celebridades posaron para las cámaras de Ciudad en el evento fashionista y dieron que hablar con sus looks.

La cita fue un verdadero imán para famosos, empresarios y referentes culturales. Moria Casán volvió a demostrar por qué es la diva indiscutida con un look jugado y magnético que no pasó desapercibido.

A su lado, Graciela Borges deslumbró con su elegancia clásica, reafirmando su lugar como ícono de distinción en la escena argentina.

Marcelo Tinelli, siempre atento a las tendencias, apostó por un estilo relajado pero impecable y llegó acompañado su hija Cande.

Entre los invitados de lujo también se destacaron Mike Amigorena, Lizardo Ponce, Cande Ruggeri, Connie Ansaldi, Pampito, Camila Cavallo, Mario Guerci, Mariana Genesio Peña, Elina Costantini, Stephanie Demner y Fabián Medina Flores.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL DESFILE DE PUCHETTA PAZ

