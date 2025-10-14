Ahora que Wanda Nara se muestró compinche con Maxi López también aprovechó para castigar a Mauro Icardi por contraste, y reflotó la polémica por las pertenencias que le quedaron en Estambul.
“Mauro tiene una mudanza entera mía, como seis Birkins”, acusó la conductora de MasterChef Celebrity en Olga, en alusión a las carteras Hermès de cuero que valen fortunas.
“Y un montón de cosas más”, agregó. Entonces aventuró que todo “lo habrá metido en cajas” en su casa de Turquía.
En ese punto, Wanda destacó: “Se lo pedí de mil maneras”.
Por qué Mauro Icardi no le devuelve las carteras a Wanda Nara
Ante la duda de Nati Jota, Wanda contó que Mauro no se las devuelve con la excusa de que “voy a volver”, aunque no como pareja: “Está luchando para que mis hijas y yo volvamos a vivir a Turquía”.
“La restitución, esa famosa que hablan, es que vuelvan mis hijas a vivir allá conmigo”, continuó.
Al final, Wanda Nara descartó que vaya a instalarse otra vez en Turquía como pretendería Mauro Icardi, y apuntó contra la China Suárez: “No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él y actual y no tengan a su mamá, menos”.