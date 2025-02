La bailarina Fiorella Giménez, ex de Cachete Sierra, vivió un angustiante episodio en una favela de Brasil durante una excursión turística en Río de Janeiro. “Me drogaron”, denunció en un video que compartió en su cuenta de TikTok, donde relató el momento de tensión que atravesó junto a su abuela.

Según contó, el recorrido lo hacían cinco personas: ella, su abuela, un guía y dos turistas brasileños. Todo transcurría con normalidad hasta que se detuvieron a comer. “Estos dos turistas se pidieron como unos licuados de banana y nos ofrecieron dos vasitos”, explicó.

Su abuela rechazó la bebida, pero ella tomó ambos sin imaginar lo que sucedería después: “No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero cuando me paré sentí las piernas recansadas y me empezaron a temblar... Sentía como que ya no podía subir más escaleras, como que se me desvanecían las piernas. Y empecé a sentir lo mismo en los brazos”, describió.

Fiorella Giménez (Foto: Instagram @fiogimenez1)

Leé más:

Fiorella Giménez destrozó a Cachete Sierra: “Me duelen un montón de cosas”

CÓMO FUE EL EPISODIO EXTREMO QUE VIVIÓ FIORELLA GIMÉNEZ EN UNA FAVELA DE BRASIL

Al notar que algo no estaba bien, intentó no preocupar a su abuela y decidió tomar agua, pero al ingresar al baño de una casa dentro de la favela, notó que sus manos también temblaban. El guía de la excursión intentó tranquilizarla atribuyendo los síntomas a una baja de presión por el calor, pero ella sospechaba otra cosa.

“Le dije ‘abuela, no tengo la presión baja. Estoy sintiendo algo en el cuerpo que nunca en la vida sentí’”, recordó. Su abuela, preocupada, decidió sacarla del lugar de inmediato. “Nos mandamos solas en el medio de la favela, lo cual es un peligro. No encontrábamos un p... taxi. Teníamos como 40 minutos y yo no podía más”, relató.

Al llegar al hotel, se quedó dormida por el agotamiento extremo, pero al otro día recibió un mensaje en Instagram de uno de los turistas que le ofrecieron la bebida, y eso terminó de confirmar sus sospechas. “Buen día. ¿Todo está bien? Soy el chico que estuvo contigo en el paseo ayer. ¿Estás bien? Esperé el final del recorrido para invitarte a hacer algo”, leyó indignada.

Finalmente, alertó a sus seguidores parafraseando a su mamá: “No tomes nunca de un vaso que no viste cómo lo hicieron”.

Fiorella Giménez (Foto: Instagram @fiogimenez1)

Leé más:

Qué dijo Fiorella Giménez sobre su reconciliación con Cachete Sierra

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.