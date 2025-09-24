Este 23 de septiembre, Cachete Sierra cumplió 35 años y Fio Giménez, su pareja, lo saludó de manera peculiar.

La bailarina esperó hasta las últimas horas del día para hacer un posteo de celebración porque jugaba Racing.

Sí, es que el actor es hincha fanático de La Academia, que anoche enfrentaba a Vélez por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Tras el buen resultado para los de Avellaneda, Fio hizo el posteo.

Fio Giménez publicó una foto en la cama con Cachete Sierra: ¿fue después de tener relaciones? | Créditos: Instagram @fiogimenez1

FIO GIMÉNEZ SALUDÓ A CACHETE SIERRA POR SU CUMPLEAÑOS

En el posteo hubo fotos de ambos con su perra, pero una de las imágenes llamó la atención: fue en la cama y muchos seguidores sugirieron que se trataría del instante posterior a haber tenido relaciones sexuales.

Fio acompañó el posteo con el siguiente texto: “Hermosa mañana, ¿ verdad? Feliz cumple amor de mi life, sé feliz. Te amo, te amo, te amo, campeón”.