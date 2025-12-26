Tras su flamante reconciliación, Fio Giménez y Cachete Sierra se tomaron unos días de vacaciones y estuvieron en Mendoza.

La pareja paró en un hotel con una impactante vista hacia las montañas que están al pie de la Cordillera de Los Andes.

Las fotos de las vacaciones en Mendoza de Fio Giménez y Cachete Sierra | Créditos: Instagram @cachetesierra

Las fotos de las vacaciones en Mendoza de Fio Giménez y Cachete Sierra | Créditos: Instagram @cachetesierra

Allí mostraron su día a día: desayunos potentes, risas y un increíble paisaje. No sólo eso, sino que hicieron trekking y se detuvieron en miradores espectaculares.

Las fotos de las vacaciones en Mendoza de Fio Giménez y Cachete Sierra | Créditos: Instagram @cachetesierra

Las fotos de las vacaciones en Mendoza de Fio Giménez y Cachete Sierra | Créditos: Instagram @cachetesierra

GIO GIMÉNEZ Y CACHETE SIERRA, EN MENDOZA

Entre las imágenes compartidas por la pareja, se vieron sonrisas, complicidad y gestos de felicidad.

Las fotos de las vacaciones en Mendoza de Fio Giménez y Cachete Sierra | Créditos: Instagram @cachetesierra

Por otro lado, compartieron almuerzos, cenas y paseos con familiares y amigos en la provincia cuyana.