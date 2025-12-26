Tras su flamante reconciliación, Fio Giménez y Cachete Sierra se tomaron unos días de vacaciones y estuvieron en Mendoza.
La pareja paró en un hotel con una impactante vista hacia las montañas que están al pie de la Cordillera de Los Andes.
Allí mostraron su día a día: desayunos potentes, risas y un increíble paisaje. No sólo eso, sino que hicieron trekking y se detuvieron en miradores espectaculares.
GIO GIMÉNEZ Y CACHETE SIERRA, EN MENDOZA
Entre las imágenes compartidas por la pareja, se vieron sonrisas, complicidad y gestos de felicidad.
Por otro lado, compartieron almuerzos, cenas y paseos con familiares y amigos en la provincia cuyana.