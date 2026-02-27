La locura por Morat en Argentina no termina. Luego de agotar cuatro fechas en cuestión de horas, la banda redobla la apuesta y confirma un quinto show el 30 de septiembre, en el Movistar Arena.

El “Ya Es Mañana Tour” atraviesa un momento histórico. Cada anuncio se convierte en récord y cada show en una celebración multitudinaria. Argentina, una vez más, se posiciona como una de las plazas más fuertes y apasionadas del mundo para la banda.

Morat en la Argentina (Foto de prensa)

El anuncio llega acompañado de un gesto artístico que profundiza aún más esa conexión: el lanzamiento de su versión de “Tu cárcel”, uno de los grandes clásicos de la música argentina. Lejos de ser un simple cover, la interpretación funciona como homenaje y puente generacional. Morat hace propia esta canción que marcó a toda una generación en Argentina y en América Latina, llevándola a su universo sonoro sin perder la esencia que la convirtió en himno.

Con este nuevo anuncio, Morat no solo consolida el momento más impactante de su carrera, sino que confirma que el fenómeno en Argentina es total. Cinco estadios consecutivos que prometen ser inolvidables.

MÁS SOBRE MORAT

Morat es una de las bandas más exitosas y reconocidas del pop/rock en español. Formada en Bogotá en 2011 por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, la banda ha conquistado al público con su autenticidad y talento.

Cuenta con cuatro álbumes de estudio y un EP: Sobre El Amor Y Sus Efectos Secundarios (2016), Balas Perdidas (2018), ¿A Dónde Vamos? (2021), Si Ayer Fuera Hoy (2022) y Antes De Que Amanezca (2023). En 2024 realizaron la histórica gira “Morat: Los Estadios. Antes De Que Amanezca”, con 24 estadios en 14 países y más de 1 millón de asistentes.

En 2025 debutaron en el Festival de Viña del Mar, donde recibieron las Gaviotas de Plata y de Oro. La banda acumula 20 billones de streams, convirtiéndose en la primera banda de pop en español en Spotify Global, además de 2 Discos de Diamante y 55 de Platino.

Actualmente presentan su quinta producción discográfica, “Ya Es Mañana”, álbum ganador del Latin GRAMMY®, que marca una nueva etapa creativa sin perder su sello característico.