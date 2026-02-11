Morat, la banda de pop/rock en español más relevante de la actualidad llega al país en el marco de su aclamada gira “Ya Es Mañana World Tour”, uno de los tours más ambiciosos y celebrados de su trayectoria.

El show del 24 de septiembre en Movistar Arena, consolida el vínculo especial que el grupo ha construido con su público argentino.

Las entradas generales saldrán a la venta el jueves 12 a las 10 horas en el sitio del Movistar.

Tras un año de hitos internacionales —incluido su primer Latin GRAMMY® por el álbum Ya Es Mañana y su confirmación en el lineup de Coachella 2026—, Morat llega al país con un espectáculo que eleva su propuesta artística: una puesta en escena inmersiva que combina narrativa, emoción, diseño visual y la potencia de sus canciones convertidas en himnos generacionales.

El “Ya Es Mañana World Tour” representa una evolución escénica y musical para la banda, que repasa sus grandes éxitos —“Cómo Te Atreves”, “Cuando Nadie Ve”, “No Se Va”, “Besos en Guerra”— y presenta lo más destacado de su última producción, incluyendo temas como “Faltas Tú”, “Por Si No Te Vuelvo A Ver”, “La Policía” y “Me Toca a Mí” (con Camilo).

Argentina ha sido históricamente un territorio clave para Morat: sold outs anteriores, fervor en redes y una comunidad de fans que canta cada verso de memoria. Este show promete ser uno de los momentos musicales más importantes del año en el país.

ACERCA DE MORAT

Morat es una de las bandas más exitosas y reconocidas del pop/rock en español. Formada en Bogotá en 2011 por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, la banda ha conquistado al público con su autenticidad y talento.

Cuenta con cuatro álbumes de estudio y un EP: Sobre El Amor Y Sus Efectos Secundarios (2016), Balas Perdidas (2018), ¿A Dónde Vamos? (2021), Si Ayer Fuera Hoy (2022) y Antes De Que Amanezca (2023). En 2024 realizaron la histórica gira “Morat: Los Estadios. Antes De Que Amanezca”, con 24 estadios en 14 países y más de 1 millón de asistentes.

En 2025 debutaron en el Festival de Viña del Mar, donde recibieron las Gaviotas de Plata y de Oro. La banda acumula 20 billones de streams, convirtiéndose en la primera banda de pop en español en Spotify Global, además de 2 Discos de Diamante y 55 de Platino.

Actualmente presentan su quinta producción discográfica, “Ya Es Mañana”, álbum ganador del Latin GRAMMY®, que marca una nueva etapa creativa sin perder su sello característico.