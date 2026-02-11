Elena Rose, una de las compositoras y artistas más influyentes del pop latino contemporáneo, se presentará por primera vez en Buenos Aires el 7 de mayo en el C Art Media.

Reconocida tanto por su carrera como intérprete como por su peso detrás de grandes hits globales, Elena Rose se ha consolidado como una figura clave de la música actual.

Foto de prensa.

Nominada 14 veces a los GRAMMY y Latin GRAMMY, cuenta con 4 nominaciones a los Latin GRAMMY 2025, 3 nominaciones en 2024, 6 nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026 y una nominación a los TikTok Awards 2026 como Artista del Año.

Desde su debut como cantante en 2020, Elena ha colaborado con artistas como Sebastián Yatra, Morat, Danny Ocean, TINI, Boza y Yung Miko, y ha compuesto éxitos para nombres de alcance mundial como Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Selena Gomez, Shakira, Jennifer Lopez y Christina Aguilera.

Su poderosa voz, sus letras íntimas y su estética innovadora la han convertido en una de las artistas más relevantes de su generación.