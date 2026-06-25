Hay artistas que pasan años acompañando proyectos ajenos antes de encontrar el momento indicado para contar sus propias historias.

Ese parece ser el caso de Elena Radiciotti, quien después de construir un recorrido dentro de la escena independiente argentina presenta Nuevos Años Locos, el primer álbum que la tiene como protagonista absoluta.

El disco marca un cambio importante en su carrera. No solo porque es su debut como cantante solista, sino porque representa el momento en que su faceta como compositora ocupa definitivamente el centro de la escena.

Foto: prensa Elena

Quién es Elena, la artista detrás de Isla Mujeres y Fonso y Las Paritarias

Antes de iniciar este proyecto personal, Elena fue una figura habitual dentro de la escena independiente.

Su recorrido incluye su participación en Isla Mujeres y su trabajo junto a Fonso y Las Paritarias, experiencias que le permitieron desarrollar una identidad musical sólida como instrumentista y arregladora.

Sin embargo, detrás de ese camino siempre existió otra inquietud: escribir canciones propias y encontrar una voz capaz de expresar historias personales.

Cómo es “Nuevos Años Locos”

El álbum reúne nueve canciones que abordan temas como la memoria, el paso del tiempo, el desarraigo, los cambios y la incertidumbre que atraviesa a toda una generación.

Lejos de construir relatos grandilocuentes, Elena apuesta por una escritura íntima, donde las experiencias personales funcionan como punto de partida para hablar de emociones compartidas.

Más que un disco autobiográfico, Nuevos Años Locos propone una colección de canciones que buscan transformar recuerdos individuales en relatos con los que otras personas también puedan identificarse.

Una infancia atravesada por la música

La relación de Elena con la música comenzó mucho antes de estudiar composición o aprender teoría musical.

Creció acompañando a su padre en bailes de pueblo, donde una banda familiar interpretaba canciones románticas y música tropical.

Entre pruebas de sonido, escenarios improvisados y noches en las que se dormía detrás de los parlantes mientras los adultos tocaban, fue desarrollando una sensibilidad musical marcada por artistas como Leo Dan, Los Iracundos, Leonardo Favio y Juan Gabriel.

Aquellas experiencias terminaron convirtiendo a la canción en un lenguaje cotidiano y natural.

Foto: prensa Elena

Un disco atravesado por los cambios

La creación de Nuevos Años Locos coincidió con una etapa de profundas transformaciones personales.

Entre ellas aparece una decisión que marcó su historia: dejar su pueblo a los 17 años para comenzar una nueva vida.

Según cuenta la propia artista, ese momento de valentía sigue funcionando como referencia cada vez que debe enfrentar nuevos desafíos, entre ellos el de publicar por primera vez un disco íntegramente propio.

Un nuevo capítulo dentro de la escena independiente

Más que el comienzo de una carrera solista, Elena define este álbum como el inicio de una etapa dedicada a profundizar el oficio de escribir canciones.

Con Nuevos Años Locos, la compositora apuesta a construir un repertorio capaz de poner palabras allí donde muchas veces solo existen emociones difíciles de explicar.

Después de años acompañando proyectos colectivos, ahora encuentra un espacio propio para desarrollar una identidad artística que combina sensibilidad, cercanía y una mirada profundamente personal sobre la experiencia de crecer, cambiar y volver a empezar.