La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

Sin embargo, este fin de semana, el programa de la Chiqui tendrá un cambio de horario al habitual debido a que partido de la Selección argentina contra Jordania se transmitirá a las 23 horas, por esa razón, la emisión de Mirtha empezará a las 20 horas en la pantalla de eltrece.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 27 DE JUNIO DEL 2026

El sábado 27 de junio, Mirtha Legrand marca agenda desde las 20:00 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al reconocido abogado Fernando Burlando y al exvicepresidente de Argentina Carlos Ruckauf.

Fernando Burlando / Instagram burlandofernando

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por el politólogo Andrés Malamud y la actriz Graciela Pal, quien actualmente forma parte del musical Billy Elliot.

Graciela Pal (Foto: Jennifer Rubio)

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 28 DE JUNIO DEL 2026

El domingo 28 de junio desde las 13.45 horas,Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a la modelo, panelista y mamá de Sarah Burlando, Barby Franco y el escritor y coach Ramito Buteler.

Barby Franco (Fotos: Movilpress).

También serán de la partida de este fin de semana el actor Marcos “Bicho” Gómez, que actualmente protagoniza la obra de teatro Ni Media Palabra, el humorista e imitador Iván Ramírez.

Bicho Gómez / Fuente: Instagram

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