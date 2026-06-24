A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 26™, una inesperada predicción comenzó a generar revuelo en redes sociales. La protagonista es una vidente brasileña conocida como Vó Bahiana, quien aseguró haber tenido un inquietante sueño en el que una invasión alienígena ocurría durante un partido de la selección de Brasil.

Según su relato, los extraterrestres descenderían sobre un estadio en Miami y se llevarían a varios asistentes, incluidos Neymar y Vinicius Jr. La mujer afirmó que tuvo la misma visión en dos oportunidades y describió escenas de caos, gritos y desesperación.

De acuerdo con su versión, una enorme nave espacial aparecería durante el encuentro entre Brasil y Escocia, programado para el 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, y allí se produciría una supuesta abducción masiva.

La profecía que desató una ola de memes y reacciones en redes sociales (Foto: Captura de X).

El tema tomó aún más fuerza en las últimas horas en la previa del partido. Aunque no existe ninguna evidencia que respalde la afirmación, la curiosa profecía ya se convirtió en uno de los temas más comentados alrededor del MUNDIAL™.

LA PROFECÍA QUE DESATÓ UNA OLA DE MEMES Y REACCIONES EN REDES SOCIALES

La predicción de Vó Bahiana no tardó en cruzar las fronteras de Brasil y convertirse en un fenómeno viral. Luego de que comenzara a circular en redes sociales, cientos de usuarios compartieron fragmentos de la supuesta visión junto a memes, montajes y comentarios irónicos sobre una posible invasión extraterrestre durante el Mundial 2026.

La profecía que desató una ola de memes y reacciones en redes sociales (Foto: Captura de X).

La profecía que desató una ola de memes y reacciones en redes sociales (Foto: Captura de X).

La profecía que desató una ola de memes y reacciones en redes sociales (Foto: Captura de X).

La profecía que desató una ola de memes y reacciones en redes sociales (Foto: Captura de X).

La profecía que desató una ola de memes y reacciones en redes sociales (Foto: Captura de X).

Lo cierto es que, más allá de su veracidad, la insólita historia logró instalarse entre los temas más comentados del día y sumar un nuevo capítulo a las curiosidades que rodean a la COPA MUNDIAL™.

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