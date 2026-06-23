Marcelo Tinelli (66) viajó a los EE.UU. para cubrir el Mundial, y ahora se supo que en sus tiempos libres se dedica a “likear” a una joven mujer en Instagram. Se trata de Abru Losardo, una joven influencer y emprendedora que divide su actividad entre el negocio inmobiliario, la promoción de marcas y proyectos vinculados a eventos sociales y networking.

En el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura, Pablo Layús reveló que el conductor está muy abocado a la tarea de presionar los “corazoncitos” de las publicaciones de la joven influencer, de quien estuvo muy cerca en el partido entre Argentina y Austria.

Abru Losardo y Marcelo Tinelli (Fotos: captura América y Instagram y X.com / @abulosardo)

“¿Por qué Tinelli le pone un ‘like’ a las publicaciones de esta joven? Algunos me dicen que es más amiga del hijo, pero no me dicen que no puede no haber nada entre ellos”, señaló el periodista, desde la redacción del ciclo de América TV.

Abru Losardo (Foto: X.com @antibotineras)

Abru Losardo (Foto: X.com @antibotineras)

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En ese sentido, Layus reveló que Abru presenta un perfil “de joven viajada” dadas sus muchas fotografías destinos de todo el mundo como Brasil, Uruguay, Francia, Tulum, Miami, Nueva York, Houston.

“Y por ahora no se sabe más nada, salvo que el ‘corazoncito’ de Marcelo Tinelli está puesto en esta joven, Abril Losardo”. Asimismo, Pablo contó que la joven se dedica a la venta de propiedades “real estate” que la llevan a viajar a destinos como Dubai. “Allí tal vez tiene emprendimientos inmobiliarios y esté buscando alguna inversión por parte de Tinelli, que tenía puesta en venta algunas de sus propiedades”, contó.

Abru Losardo (Foto: Instagram y X.com / @abulosardo)

Abru Losardo (Foto: Instagram y X.com / @abulosardo)

Abru Losardo (Foto: Instagram y X.com / @abulosardo)

Abru Losardo (Foto: Instagram y X.com / @abulosardo)

Además, Losardo publicita en sus redes sociales un emprendimiento de venta de celulares de alta gama, con local en Palermo incluido, y una empresa que se dedica a formar una comunidad para conocer a gente en Buenos Aires y que se lleva a cabo mensualmente en diferentes espacios dedicados al ocio como bares y boliches.

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