La Peña de Morfi vuelve este domingo desde las 13:30 con una nueva edición cargada de música en vivo, humor, gastronomía y grandes invitados. Diego Leuco y Carina Zampini recibirán a destacadas figuras del espectáculo para compartir una tarde especial que promete entretenimiento para toda la familia.

Quiénes son los invitados de La Peña de Morfi este domingo

La mesa del ciclo contará con la presencia de Damián Betular y Fer Dente, quienes compartirán una charla repleta de anécdotas y hablarán sobre el vínculo que ambos mantienen con la música.

Además, también serán parte del programa Hernán Drago, Tití Fernández y Sofi Morandi, quienes aportarán sus historias, experiencias y mucho humor.

Los artistas que cantan en La Peña de Morfi

Como ocurre cada domingo, el escenario será uno de los grandes protagonistas de la jornada. En esta oportunidad se presentarán:

Por Siempre Tucu , con todo el folklore argentino.

Jóvenes Pordioseros , llevando su clásico rock nacional.

Amar Azul, con toda la cumbia para hacer bailar al público.

Cocina, humor y toda la actualidad deportiva

La gastronomía volverá a tener un lugar destacado con las recetas de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, mientras que el humor estará garantizado con Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Móttola.

En el segmento deportivo, el “Turco” Husaín brindará un informe especial desde los Estados Unidos con todas las novedades de la Selección Argentina, en una edición que combinará actualidad, entretenimiento y buena música.