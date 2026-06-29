Koino Yokan presentó “Toda la Vida”, su nueva canción junto a Benjamín Amadeo. Se trata del segundo adelanto del próximo álbum del dúo.

Tras el éxito de “Morirme con Vos”, el sencillo que grabaron junto a Cruzando el Charco y que conquistó las plataformas digitales y las radios del país, Tomás Otero y Jeremías Oro vuelven a sorprender con una propuesta íntima que pone el foco en los vínculos que eligen permanecer.

El adelanto del próximo álbum de Koino Yokan

“Toda la Vida” forma parte del próximo disco de Koino Yokan, el primero de su carrera que incluirá colaboraciones con otros artistas.

Koino Yokan. Tomás Otero y Jeremías Oro

El lanzamiento llega en un gran momento para Tomás Otero y Jeremías Oro, quienes recientemente ofrecieron un show con banda completa en C Art Media de Buenos Aires.