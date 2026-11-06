Nazareno Antón, conocido popularmente como Nano, conquistó al público con sus personajes en Chiquititas y Casi Ángeles, donde interpretó a Monito. Sin embargo, cuando todavía era adolescente, decidió dar un giro en su vida y dejar la actuación para explorar otros caminos.

Su vínculo con la televisión comenzó cuando tenía apenas siete años. En Chiquititas se puso en la piel de Santiago y, tiempo después, llegó a una de las ficciones más recordadas de Cris Morena: Casi Ángeles, donde interpretó a Monito Bauer.

Nazareno también formó parte del elenco de Consentidos y de Cuando me sonreís, su último trabajo en la pantalla chica, estrenado en 2011. Pero a los 13 años sintió que era momento de hacer una pausa.

Así está hoy Nazareno Antón, el actor que interpretó a “Monito” en “Casi Ángeles” (Foto: Instagram)

A QUÉ SE DEDICA HOY NAZARENO ANTÓN

En una entrevista con Infobae publicada en 2022, Nazareno Antón contó que prefería dedicar su tiempo al colegio, sus amigos y las actividades propias de cualquier adolescente. Por eso, comenzó a rechazar propuestas laborales y se alejó de las cámaras por decisión propia. Lejos de tratarse de una mala experiencia, aseguró que guarda lindos recuerdos de aquellos años.

Así está hoy Nazareno Antón, el actor que interpretó a “Monito” en “Casi Ángeles” (Foto: Instagram @nanoanton_)

Ahora, con 27 años, el exactor encontró su lugar en un ámbito muy diferente al de la ficción: el marketing digital y la creación de contenidos. Actualmente, trabaja con distintas plataformas, entre ellas Instagram, TikTok, YouTube y Twitch, donde desarrolla proyectos vinculados a la comunicación y las redes sociales.

Además, según informó eltrece en 2026, lleva adelante una agencia junto a su pareja. El emprendimiento está enfocado en brindar servicios de estrategia digital, producción de contenidos y posicionamiento para marcas y distintos emprendimientos.

Aunque su presente profesional transcurre lejos de la televisión, Antón no cerró definitivamente la puerta a la actuación. En aquella charla con Infobae, había reconocido que le gustaría regresar a la ficción, siempre y cuando apareciera una propuesta que despertara su interés. Por ahora, disfruta de esta nueva etapa laboral, sin descartar la posibilidad de volver algún día al mundo del espectáculo.