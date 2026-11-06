Mex Urtizberea tomó una decisión que cambió por completo su vida: dejó Buenos Aires para instalarse en Bariloche, donde encontró la tranquilidad que buscaba lejos del movimiento de la gran ciudad. El músico, actor y conductor sorprendió al revelar que actualmente vive en una casa rodante mientras construye su futuro hogar en medio del paisaje patagónico.

Durante su participación en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini por eltrece, el creador de ¡FA! contó que su vínculo con Bariloche comenzó hace algunos años, cuando empezó a viajar durante el invierno para aprender a esquiar. Lo que inicialmente eran vacaciones se convirtió en un proyecto personal que terminó llevándolo a establecerse en el sur del país.

CÓMO ES LA CASA RODANTE EN LA QUE VIVE MEX URTIZBEREA

Uno de los aspectos más curiosos de esta nueva etapa es que Mex Urtizberea eligió vivir temporalmente en una casa rodante, ubicada en el mismo terreno donde está levantando su vivienda definitiva.

Lejos de considerar esta situación una incomodidad, el artista disfruta de la experiencia y aprovecha para seguir de cerca cada avance de la construcción. Incluso, durante la entrevista con Pergolini, bromeó con que vive en una especie de “conurbano” de Bariloche, en el sector oeste de la ciudad.

Mex Urtizberea dejó Buenos Aires y ahora vive en una casa rodante: cómo es su nueva vida en Bariloche. Crédito: Instagram

Su futura propiedad lleva el nombre de Casa FA, en referencia a su proyecto artístico, y fue diseñada por la arquitecta Mariel Trigos, profesional formada en la Universidad de Buenos Aires y radicada desde hace décadas en la ciudad rionegrina.

A través de las redes sociales, el conductor comparte algunos detalles de la obra, que incorpora conceptos de arquitectura contemporánea y construcción en seco. “Casa FA sigue tomando forma. Construcción real, sin filtro”, señala una de las publicaciones sobre el proyecto.

POR QUÉ MEX URTIZBEREA DECIDIÓ MUDARSE A BARILOCHE

Según relató el artista, la decisión de instalarse en la Patagonia fue creciendo de manera natural. Primero comenzó a viajar para esquiar, después extendió sus estadías y finalmente descubrió que quería transformar ese destino turístico en su lugar de residencia.

Hace aproximadamente dos años que pasa largas temporadas en Bariloche, una ciudad en la que asegura haber encontrado una calidad de vida diferente. Durante la charla televisiva, definió esta etapa como un cambio maravilloso y destacó la tranquilidad que disfruta diariamente.

cRÉDITO: Instagram

Sin embargo, su mudanza no implica abandonar sus proyectos profesionales. Mex continúa viajando a Buenos Aires cada mes o mes y medio para cumplir con sus compromisos laborales y luego regresa al sur.

De esta manera, el conductor invirtió la dinámica que mantuvo durante gran parte de su carrera: ahora Bariloche es su hogar y Buenos Aires, el lugar al que viaja por trabajo.