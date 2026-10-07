Despues de la sugerente despedida a Evangelina Anderson, Costa quedó otra vez en el centro de la escena después de que se conociera el fuerte comentario que hizo sobre Sol Pérez, quien fue elegida para reemplazar a Verónica Lozano durante sus vacaciones.

Según contó Nancy Duré en Puro Show, La panelista no sabía que tenía el micrófono abierto cuando expresó su malestar por la decisión y lanzó una frase contundente: “Porque no le aguanto más la voz de pito a esta”.

Sol Pérez y Costa (Sol Pérez y Costa)

Duré explicó que la designación de Sol Pérez como conductora suplente ya había generado cierta polémica, debido a que había varias personas que podían ocupar ese lugar. Sin embargo, según relató la periodista, nadie esperaba que Costa fuera una de las más molestas con la elección.

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EL TENSO MOMENTO ENTRE COSTA Y SOL PÉREZ

“Ustedes vieron que Sol Pérez está trabajando muy bien desde hace tiempo, viene creciendo muchísimo y la tienen muy en cuenta en el canal de las pelotas colega. Y le dijeron a Sol que cubriera las vacaciones de Vero Lozano”, contó Duré al reconstruir lo ocurrido.

Según explicó la panelista, a Costa le preguntaron durante el programa por qué estaba tan callada y no interactuaba con sus compañeros. Fue entonces cuando, sin advertir que su micrófono estaba encendido, respondió con la frase que terminó saliendo al aire: “Porque no le aguanto más la voz de pito a esta”. Sol Pérez habría escuchado el comentario.

Sol Pérez y Costa (Sol Pérez y Costa)

A pesar del incómodo momento, Sol decidió continuar con el programa con normalidad. “Sol se dio cuenta de que no pasaba nada, siguió adelante con su trabajo, porque Sol es una profesional de primera, pero después dijo ‘la escuché, me estaba criticando’”, relató Nancy Duré. Cuando Matías Vázquez preguntó si Costa se lo había dicho directamente, la respuesta fue contundente: “No, en la cara no”.

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