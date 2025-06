José María Muscari es un director multifacético que tanto revoluciona el teatro local con Sex, viví tu experiencia como emprende una obra como Irreverentes en el que un grupo de actores de la tercera edad bailan al ritmo de Duki.

Con grandes hitos de la escena de los últimos años como Casa Valentina, Falladas, Extinguidas, La jaula de las locas, y Julio César, entre muchísimas otras, Muscari ahora emprende una gira con Sex por el interior del país mientras mantiene su espectáculo clásico en el Gorriti Art Center.

El director habló con Ciudad sobre sus ganas de seguir siendo el realizador con más obras en cartel simultáneamente, y contó cómo fue su idea original para Sex y cómo se prepara para acompañar a su hijo Lucio en su vida adulta.

El elenco de Sex, viví tu experiencia (Foto: Movilpress)

Ciudad Magazine: - José, ¿sos el director con más obras en cartel en este momento?

José María Muscari: -Tengo tres, que son un montón.

CM: - ¡Es mucho laburo! ¿Cómo haces para tener las tres en cartel al mismo tiempo?

JMM: -Bueno, con mucho trabajo, con mucha presencia, y por sobre todas las cosas con mucha dedicación.

CM: -¿Estás en todas las funciones?

JMM: -No, en todas las funciones no, pero voy a Sex de Gorriti, acá en Palermo, una vez por semana. Acompaño la gira cada vez que puedo, y es mi obra Irreverentes, voy una vez por semana, o cada 15 días.

CM: -¿Cómo se arreglan los actores sin el director? ¿Es como dejár el reloj andando?

JMM: - Bueno, en una obra como Sex, que está hace seis años, con actores tan profesionales, uno se puede dar el lujo de no ir a algunas funciones porque tengo un elenco y un grupo de personas que trabajan muy bien y que conocen perfectamente los límites de lo que tienen que hacer. Entonces, en ese sentido, creo que es un espectáculo que tampoco da mucho margen a que hagas cualquier cosa. Es un espectáculo que el público viene buscando sexo y encuentra un espectáculo de talento. Entonces, el sexo es solo el pretexto para que ellos canten, bailen, actúen y muestren todo su arsenal.

El elenco de Sex, viví tu experiencia (Foto: Movilpress)

CM: -¿Cómo se te ocurrió Sex? ¿Sos como el primero que hizo algo así?

JMM: -No, nunca hubo antes. Yo tenía ganas de hacer un espectáculo que tuviera que ver con el sexo, pero que tomara el sexo como pivot central, no como algo secundario. Y creo que lo logré y creo que también por poner todo eso en primer plano, logramos la versión más acabada, por decirlo de alguna manera, en donde el público verdaderamente siente algo catártico.

Creo que es un espectáculo liberador, creo que es un espectáculo feliz, creo que es un espectáculo luminoso, creo que es un espectáculo glamoroso, creo que es un espectáculo repleto de talento y eso el público lo valora mucho.

CM: -¿Recibiste comentarios? ¿Qué te dice el público? ¿Te escriben por privado?

JMM: -Hace seis años que no paro de recibir mensajes después de cada función. Más ahora con Sex: la obra, que está recorriendo el país. Imaginate que están un día en Salta, venden mil entradas y hay un 10 por ciento de esas personas que me escriben. Al otro día están en La Pampa y pasa lo mismo.

CM: -Imposible hacerte llegar un mensaje por el privado…

JMM: -No, igual yo leo todo y contesto todo, pero la verdad es que a la gente le pasan cosas muy poderosas con la obra. Mucha gente se reencuentra con su instinto sexual, mucha gente reactiva a su pareja, mucha gente se anima a decir cosas en relación a su propia sexualidad que no se habían animado nunca…

CM: -Además de ir a ver un espectáculo, es como que tiene un bienestar sexual….

JMM: -Algo se mueve, sí. Creo que es un espectáculo muy catártico y eso el público lo vivencia y lo agradece mucho.

El elenco de Sex, viví tu experiencia (Foto: Movilpress)

CM: -¿Cuándo se te ocurrió ser director teatral?

JMM: -Yo empecé a estudiar teatro a los 8 años. Me formé primero como actor y después, de más grande, me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho lo integral, mirar desde afuera, transformar el espectáculo, pensar en la totalidad y entonces logré algo que hasta el día de hoy me tiene súper contento, que es que el director le ganó la pulseada al actor.

Y creo que cada vez que pienso una idea, la pienso de manera integral. No pienso solo el texto o lo que voy a poner en escena o cómo llevarlo adelante, sino que lo que llevo adelante es una idea de comunicación, del armado del casting, de cómo se va a ver en escena, de cómo el público va a recibir información de esa obra. Es como una forma de pensar el espectáculo de manera más integral.

CM: -¿Te pensás involucrar otra vez como actor en las obras?

JMM: -Ojalá, en algún momento va a volver.

CM: -¿Qué tiene que pasar?

JMM: -Menos compromiso como director, porque si yo me comprometo a estar todas las noches como actor, no puedo ir a ver mis otros espectáculos. Y también cuando crezca un poco más mi hijo, que ahora todavía me tiene muy pendiente y estoy muy cercano a él.

CM: -Justo ese era el siguiente tema. ¿Cuánto llevas como papá? ¿Un año desde adopción?

JMM: -Un año y medio.

CM: -¿Cómo cambió la vida de José María Muscari en un año y medio?

JMM: -Un montón. La llegada de un hijo te transforma. Yo tengo una relación con mi hijo muy mágica, somos muy compinches y la verdad es que hay mucho apoyo del uno hacia el otro, así que en ese sentido siento que tengo un hijo que vino para mejorar mi vida y yo para mejorar la de él, así que lo doy todo.

CM: -Lograste una adopción rompiendo muchos moldes de lo que te piden para adoptar a una persona. Sos como un caso paradigmático.

JMM: -Bueno, sí creo que mucho tuvo que ver con que mi hijo es más grande. Yo lo adopté cuando él tenía 15 años, entonces no es tan habitual adoptar a niños o a niñas más grandes, porque lamentablemente en el sistema de adopción de la Argentina es como que todo el mundo busca bebés.

El elenco de Sex, viví tu experiencia (Foto: Movilpress)

Por suerte, en el sistema de adopción no hay bebés, quiere decir que tienen familia y los niños o las niñas que necesitan adopción son chicos más grandes, de 10, 12, 14 años. La verdad es que estoy muy contento.

CM: -Me da mucha alegría, porque la verdad es que te lo re merecés. Te vemos muy feliz y se te nota en la cara. ¿Se sabe qué tiene pensado hacer cuando termine la secundaria?

JMM: -Sí, está ahí muy enfocado porque está en quinto año, quiere ser piloto de avión. Así que estamos averiguando todo porque el año que viene ya va a estudiar.

CM: -Es sorpresivo, porque siendo el hijo de José María Muscari esperábamos que sea actor o director.

JMM: -Por ahora el mundo del espectáculo no es lo que le interesa. O sea, le gusta, lo consume, me acompaña, está todo bien, pero su voluntad está por otro lado.

CM: -Muchas gracias, José y te deseamos todo el éxito.

JMM: -Gracias a ustedes y los esperamos a todos en Sex.

