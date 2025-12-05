Lucio, el hijo de José María Muscari, vivió un día inolvidable al recibir su diploma del secundario. El joven, cuya historia de adopción conmovió al país y que en 2025 sumó presencia en la moda y en eventos públicos, logró uno de los hitos más importantes de su vida escolar.

El director teatral acompañó cada instante del día y compartió la intimidad de la celebración con la emoción a flor de piel.

Desde muy temprano, Muscari publicó en sus redes sociales contenido que sirvió para graficar la previa del acto. Uno de ellos, grabado en el ascensor mientras bajaban rumbo a la ceremonia, reveló su sorpresa por el look elegido por su hijo.

“No acredito el look de esta persona. Pantalón de cuero, borcegos, el colgante que roba todas las miradas y saco”, expresó entre risas, mientras la cámara mostraba el estilismo del adolescente. Y agregó con orgullo: “De la cara no hay nada para decir porque es facha, facha”.

Lucio, el hijo de José María Muscari, terminó el secundario: el emocionante festejo | Créditos: Instagram @josemariamuscari

EL HIJO DE MUSCARI TERMINÓ EL SECUNDARIO

Antes de salir hacia la escuela, Muscari contó que familiares, vecinas y hasta el encargado del edificio esperaban para felicitar al recién graduado. La alegría era compartida y el director, visiblemente emocionado, escribió en una de sus historias: “El tipo se recibe con todo. Capo. Sos el mejor hijo del mundo”.

Una vez en el lugar del acto, ambos posaron para una foto que dejó ver nuevamente el outfit elegido por Lucio para su gran día: saco negro, pantalón de cuero, borcegos y un collar con signo de dólar. Con actitud y seguridad, el joven marcó un estilo propio en un momento que quedará grabado para siempre en su historia personal.