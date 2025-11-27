La temporada teatral 2026 en Buenos Aires arranca con todo: El divorcio del año llega al Multiteatro y ya genera expectativa como uno de los estrenos más fuertes del verano.

La obra, dirigida por José María Muscari, debutará el 2 de enero y tendrá funciones de miércoles a domingo.

El elenco es de los que no pasan desapercibidos: Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal se subirán al escenario en una propuesta que apunta a convertirse en el gran suceso de la cartelera porteña.

Una mirada filosa y divertida sobre el amor y la familia

Con texto original de Mariela Asensio y el propio Muscari —la dupla que ya hizo reír y emocionar con “Perdidamente”—, la comedia se mete de lleno en el universo de las parejas y los vínculos familiares.

El divorcio del año promete una puesta en escena innovadora, con humor ácido, emoción y situaciones que van a interpelar al público desde el primer minuto.

La producción está en manos de Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé, que vuelven a apostar por un título fuerte y un equipo artístico de primer nivel para conquistar la temporada.

El Multiteatro, epicentro del verano teatral

El estreno de “El divorcio del año” confirma al Multiteatro como uno de los grandes escenarios de la ciudad para los amantes del teatro.

Con funciones de miércoles a domingo, la obra se perfila como una de las más buscadas por el público que quiere reírse, emocionarse y ver a grandes figuras en acción.