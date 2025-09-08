La noche porteña subió la temperatura con la llegada de tres figuras explosivas del mundo digital al espectáculo más atrevido de la cartelera argentina.

Enzo Aguilar (stream de elrece), Grace Gold (Olga) y Belu Negri (Luzu) se sumaron a SEX, el show, la creación de José María Muscari que ya es un clásico del teatro erótico contemporáneo.

Los tres influencers y streamers, que arrasan en las redes y plataformas digitales, asistieron a una función de SEX, la obra de marca un cruce de lenguajes: lo teatral se fusiona con la estética y la actitud de la era digital, y el resultado es una experiencia que rompe todos los límites.

SEX, el show: una experiencia que no conoce el pudor

Desde su estreno, SEX se consolidó como la propuesta más provocadora y sensorial de la noche porteña.

El espectáculo, dirigido por Muscari y producido por Paola Luttini, cuenta con la coreografía de Matías Napp y un elenco rotativo que mezcla cuerpos, discursos y performances sin tabúes.

Foto: prensa

En cada función, el público se encuentra con un show que desafía los sentidos y las estructuras, donde el deseo y la fantasía se viven en carne viva.

Romina Richi y Tucu López lideran un elenco de lujo que incluye a Adabel Guerrero, Valeria Archimó, Licha Navarro, Luca Martin, Flor Anca, Brenda Mato y Señorita Bimbo, entre otros.

El streaming se mete en el teatro: una apuesta que enciende la cartelera

La incorporación de Enzo, Grace y Belu no solo suma talento, sino que lleva el magnetismo del streaming al escenario, rompiendo la barrera entre lo virtual y lo real.

Los tres llegan para encender la noche, romper estructuras y sumar su impronta a una experiencia artística que no deja a nadie indiferente.

SEX no es solo una obra: es una experiencia sensorial única, en constante reinvención, donde cada función es diferente y el público se convierte en parte del juego.

Las entradas para SEX están a la venta en Alternativa Teatral y la expectativa crece función tras función. El show más caliente de Buenos Aires sigue sumando figuras y promete seguir sorprendiendo.