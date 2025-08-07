Rusherking estuvo en Sex e inmediatamente nacieron los rumores de romance que ahora se alimentaron por su actividad en redes sociales.

Pochi de Gossipeame había advertido que el cantante fue a ver la obra y filmó “desde una esquinita” a alguien en particular.

Ahora, remarcó que él le puso una serie de “likes” en su cuenta de Instagram a una bailarina. Se trata de Ampi Peña.

QUIÉN ES AMPI PEÑA

Ampi Peña nació en la capital de Mendoza y tiene 28 años. Hija de padre petrolero y madre maestra jardinera, vivió en diferentes ciudades siempre vinculada al arte.

Ampi Peña, bailarina | Créditos: Instagram @ampipenia

De bebé vivió en Comodoro Rivadavia, luego pasó 11 años en Neuquén, más tarde, de los 13 a los 16 años, se crió en Lima, Perú, y finalmente, llegó a Buenos Aires, donde vive desde entonces.

Es bailarina del staff de Cazzu y brilla en “Sex, viví tu experiencia”, la obra de José María Muscari.