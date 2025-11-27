Los artistas y productores celebraron el inicio de la temporada de verano de Mar del Plata con la tradicional foto de los pulgares en alto.

En la Ciudad de Buenos Aires, los elencos que animarán los teatros América, Atlas, Bristol, Lido, Mar del Plata y Neptuno de La Feliz se dieron cita para presentar ante la prensa nacional una cartelera repleta de estrellas y una noticia clave para el público: las entradas “Precios Amigables” seguirán a $35.000.

Entre las obras se destacan La Cena de los Tontos, Chanta, Mujer Bonita, ¿Quién es quién?, Sex, entre otras de las que arrasaron en la avenida Corrientes.

Agustín Rada Aristarán y Carlos Rotemberg.

Un desfile de figuras y una promesa cumplida

El evento reunió a los nombres más importantes del espectáculo argentino: Soledad Silveyra, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Agustín “Rada” Aristarán, Flor Peña, Juan Ingaramo, Martín Seefeld, Damián de Santo, Julieta Ortega, Gloria Carrá, Nico Riera, José María Muscari, Malena Solda, Vanesa González, Alberto Ajaka, Esteban Meloni, Ernesto Claudio, Diego Pérez, Natacha Córdoba, Gabriela Grinblat y Gabriela Licht.

Todos ellos compartieron sus expectativas y adelantaron detalles de las obras que llegarán a la ciudad feliz.

Rottemberg ratificó el compromiso con el público

El encargado de abrir la jornada fue Carlos Rottemberg, referente indiscutido del teatro nacional, quien celebró la continuidad de los “Precios Amigables”, una política que implementó hace tres años y que ya es marca registrada en Mar del Plata.

“Vamos a contar con una entrada garantizada hasta el final de la temporada, en un sector de la platea en todos nuestros teatros, de $35.000, válida para todas las formas de pago”, anunció Rottemberg.

Luego explicó que la fórmula funcionó “gracias a los artistas, que son parte indivisible de cada entrada que el público compra y que sin ellos no se podría hacer, y gracias a la prensa nacional, que se ocupó de informar a todo el país la propuesta, dando certezas sobre la oferta que se presentaba”.

Una foto que ya es tradición y una temporada que promete

Como cada año, los elencos posaron junto a Rottemberg para la tradicional foto con los pulgares en alto, el gesto que identifica al empresario y que simboliza el optimismo con el que se encara cada temporada.

En 2026, Rottemberg celebrará su 48ª temporada ininterrumpida en Mar del Plata, reafirmando su compromiso con la calidad y el acceso al teatro para todos. Con una cartelera de lujo y precios pensados para el bolsillo, la ciudad feliz se prepara para vivir un verano a puro espectáculo.