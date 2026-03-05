La tensión entre Paula Chaves y Zaira Nara volvió a quedar en el centro de la escena después de que la conductora decidiera hacer un fuerte descargo en redes sociales. Cansada de que la vinculen con su distanciamiento, Chaves publicó un mensaje contundente y hasta compartió un chat privado que le había enviado a su ex amiga.

La reacción llegó luego de que se viralizara un comentario de Nara sobre el romance entre Facundo Pieres y Chechu Bonelli, tema que volvió a poner el foco en el antiguo vínculo entre ambas.

El explosivo descargo de Paula Chaves

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Paula Chaves expresó su hartazgo por las versiones que la involucran cada vez que surge un tema relacionado con su ex amiga.

“No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad ¡basta! Estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo. No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona que salió hace más de 20 años y no fue nada para mí”, escribió.

En el mismo mensaje, dejó en claro que el motivo del distanciamiento con Zaira Nara no tuvo que ver con hombres ni con conflictos amorosos.

Zaira Nara habló de Paula Chaves, Sabrina Rojas y Facundo Pieres en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Una amistad se termina por tener propósitos de vida e intereses diferentes”, aseguró, intentando cerrar el tema de una vez por todas.

El chat privado que Paula Chaves le envió a Zaira Nara

Para reforzar su postura, la conductora publicó una captura de un mensaje que le había mandado tiempo atrás a la modelo. En el texto, Chaves le pedía directamente que dejara de mencionarla en entrevistas o notas.

Foto: captura de pantalla de X

En ese chat, Paula le decía:

que nadie la había nombrado en el tema,

que le habían enviado un recorte donde Zaira sí lo hacía,

y que prefería no quedar involucrada nuevamente.

“Porfi, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas más en el medio”, escribió en ese mensaje que finalizaba con un saludo afectuoso.

“Dejen de nombrarme”: el pedido final de la conductora

Luego del primer posteo, Chaves redobló la apuesta con otro mensaje en el que volvió a apuntar contra la situación.

“X Dios, ¡basta! Dejen de nombrarme. Ya lo aclaré varias veces a Zaira. Incluso la última vez, hace unos meses, le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo”, afirmó.

Foto: captura de pantalla de X

Además, remarcó que muchas veces resulta más fácil atribuir el final de una amistad a un hombre que aceptar que las personas cambian con el tiempo.

“Entiendo que es más fácil creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine”, concluyó.

Así, el histórico vínculo entre Paula Chaves y Zaira Nara vuelve a generar repercusión pública, esta vez con un gesto inusual de la conductora: mostrar un mensaje privado para dejar en claro su postura y poner punto final a una polémica que, según ella, lleva años.