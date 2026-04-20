Después de horas de incertidumbre, versiones cruzadas y una fuerte preocupación en redes sociales, Ian Lucas decidió hablar y contar en primera persona qué le pasó durante el accidente doméstico que lo llevó de urgencia a una clínica.

El reciente ganador de MasterChef Celebrity publicó un video para despejar dudas y llevar tranquilidad: “Hoy me llevaron de urgencia al hospital y hay mucha gente preguntándome. No sé cómo se enteraron, pero les quiero contar que estoy bien. Sí, es verdad”, comenzó diciendo el joven, ya recuperándose desde su casa, en un posteo que subió a Instagram Stories.

El episodio había generado una fuerte alarma luego de que circularan imágenes suyas subiendo a una ambulancia en el barrio porteño de Belgrano. La falta de información clara en un primer momento dio lugar a especulaciones, que crecieron aún más cuando muchos no lograron reconocer a la mujer que lo acompañaba —su madre—, lo que alimentó rumores y teorías.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@ianlucas)

Lejos del misterio, el influencer decidió contar la verdad con lujo de detalles y dejó en claro que todo se trató de un accidente doméstico: “Estábamos haciendo un asado con la familia. Había un plato todo grasoso, se me resbaló y me corté el dedo, pero mal, no me paraba de sangrar”, relató.

La situación fue más delicada de lo que parecía: la intensidad del sangrado obligó a actuar rápido: “Tuvimos que llamar de urgencia”, explicó sobre el momento en que decidieron pedir asistencia médica ante la imposibilidad de controlar la hemorragia en su casa.

“Estábamos haciendo un asado con la familia. Había un plato todo grasoso, se me resbaló y me corté el dedo, pero mal, no me paraba de sangrar”.

Ya en la clínica, los médicos lograron estabilizarlo y evaluar la gravedad de la herida: “Me dieron dos puntos en el dedo. Por suerte no llegó al tendón, si no, me tenían que operar”, detalló, dejando en claro lo cerca que estuvo de enfrentar una intervención quirúrgica.

Finalmente, con un tono más relajado, cerró llevando tranquilidad: “Por suerte no pasó a mayores. Fue el susto del momento, me sangró muchísimo, pero ya estamos acá en casa y está todo bien. Gracias a todos los que se preocuparon”.

“Fue el susto del momento, me sangró muchísimo, pero ya estamos acá en casa y está todo bien”.

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IAN LUCAS CONFIRMÓ SU PELEA CON CHINO LEUNIS EN MASTERCHEF CELEBRITY Y CONTÓ TODA LA VERDAD

Después de semanas de rumores, Ian Lucas decidió hablar sin filtro y confirmó que su relación con el Chino Leunis no siempre fue la mejor durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Invitado a Sálvese Quien Pueda, el campeón del programa de Telefe fue directo al punto cuando le preguntaron por el supuesto conflicto: “Lo del Chino, sí, fue verdad. Fue como algo del programa. ¿Viste cuando pasa algo en un partido y queda en la cancha? Fue medio así”, confesó.

Lejos de dramatizar, explicó el contexto en el que se dio el cruce: “Yo siento que nos agarró en un momento que estábamos todos como muy saturados”, siguió. Y detalló qué fue lo que generó la tensión: “Él hace chistes. Tal vez yo ya estaba medio cansado y me lo tomé un poco más personal”.

Foto: Instagram (@ianlucas)

Sin embargo, dejó en claro que todo se resolvió rápidamente y de la mejor manera: “Por suerte, esa noche él me llamó por teléfono y lo pudimos hablar. Es una persona súper buena. O sea, él no quería bardo, yo tampoco”.

“Me dijo: ‘amigo, voy a tener más cuidado’. De hecho, en la final, él fue uno de los que más me ayudó. O sea, súper caballero. La verdad, como se tenía que arreglar el problema, lo arreglamos”, cerró Ian, feliz por este nuevo presente tras la consagración.