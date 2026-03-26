Después de semanas de rumores, Ian Lucas decidió hablar sin filtro y confirmó que su relación con el Chino Leunis no siempre fue la mejor durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Invitado a Sálvese Quien Pueda, el campeón del programa de Telefe fue directo al punto cuando le preguntaron por el supuesto conflicto: “Lo del Chino, sí, fue verdad. Fue como algo del programa. ¿Viste cuando pasa algo en un partido y queda en la cancha? Fue medio así”, confesó.

Lejos de dramatizar, explicó el contexto en el que se dio el cruce: “Yo siento que nos agarró en un momento que estábamos todos como muy saturados”, siguió. Y detalló qué fue lo que generó la tensión: “Él hace chistes. Tal vez yo ya estaba medio cansado y me lo tomé un poco más personal”.

Foto: Instagram (@ianlucas)

Sin embargo, dejó en claro que todo se resolvió rápidamente y de la mejor manera: “Por suerte, esa noche él me llamó por teléfono y lo pudimos hablar. Es una persona súper buena. O sea, él no quería bardo, yo tampoco”.

“Me dijo: ‘amigo, voy a tener más cuidado’. De hecho, en la final, él fue uno de los que más me ayudó. O sea, súper caballero. La verdad, como se tenía que arreglar el problema, lo arreglamos”, cerró Ian, feliz por este nuevo presente tras la consagración.

Foto: Instagram (@leandroleunis)

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EVANGELINA ANDERSON MARCÓ DISTANCIA DE IAN LUCAS Y EXPLICÓ POR QUÉ NO PODRÍA FUNCIONAR LA RELACIÓN

Después de semanas de especulaciones y comentarios al aire, Evangelina Anderson decidió ponerle fin a los rumores y hablar sin vueltas sobre su presente sentimental y su vínculo con Ian Lucas.

En una nota que dio a LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América, la modelo fue directa cuando le preguntaron por su situación amorosa actual: “Estoy sola, presentame a alguien Ángel”, lanzó entre risas, desmintiendo que esté en pareja.

Sobre los rumores que la vincularon con Ian, Evangelina explicó que todo se dio en un contexto de humor televisivo: “Entre nosotros no pasó nada. Cuando empezamos en MasterChef Celebrity como que quisieron hacer un shippeo y yo me enganché porque era gracioso", contó.

Foto: Captura (América)

“Desde que me separé (de Martín Demichelis) estoy sola. Quedé como que no quería saber nada de los hombres”, agregó, sincera, sobre su historial amoroso.

“Estamos en distinta etapa de vida. Yo tengo otras prioridades. Él es buenísimo, es un divino, un bombón; pero es muy chiquito”, cerró, sin dejar lugar a las dudas.