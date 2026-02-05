Evangelina Anderson volvió a estar en boca de todos. No solo por su participación en MasterChef Celebrity, donde se luce frente a las hornallas, sino también por el terremoto sentimental que atraviesa tras su separación de Martín Demichelis, el padre de sus tres hijos.

En los últimos días, la modelo fue tajante sobre su presente amoroso y dejó en claro que está “soltera y sola”, lejos de cualquier romance y totalmente separada del ex DT de River.

“Dice que está soltera. Advierto, la soltería no implica estar castrado”, lanzó sin vueltas Luis Ventura en A la Tarde, sugiriendo que Evangelina podría estar abierta a conocer gente.

Foto: Instagram (@macarinaldiok)

Pero cuando parecía que el foco estaba puesto solo en Eva y su supuesto romance frustrado con Ian Lucas, Daniel Fava lanzó la verdadera bomba: “Esta foto nos va a clarificar todo el tema. Esta imagen va a revelar por qué el odio de Evangelina con Gustavo Suppa”, anticipó el periodista en vivo.

Según explicó, Suppa es amigo íntimo de Demichelis y, a la vez, muy cercano a una expareja de Martín, una mujer que habría quedado marcada como un punto sensible para Evangelina: Macarena Rinaldi.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SABRINA ROJAS ENCARÓ A EVANGELINA ANDERSON POR LOS RUMORES DE ROMANCE CON IAN LUCAS: “¿POR QUÉ TE ENOJA TANTO?

Sabrina Rojas no esquivó la polémica y decidió ir de frente. En medio de los rumores que vincularon a Evangelina Anderson con Ian Lucas, la conductora de Sálvese Quien Pueda (que está reemplazando a Yanina Latorre) fue a las fuentes tras tratar este tema al aire.

Luego de que Ian diera un móvil donde terminó de confirmar que pasaron cosas con Evangelina y que se enganchó con ella, Majo Martino reveló que su amiga no estaba contenta con estas declaraciones.

Enterada de esto, Sabrina tomó la palabra: “¿Por qué se enoja tanto Evangelina con que se sepa que tuvieron algo? Si ella está soltera, ¿por qué se enoja tanto?”, indagó.

Foto: Captura (América)

Minutos más tarde fue por más y le envió un mensaje a Anderson a través del celular de su panelista: “Hola Eva, soy Sabri. ¿Por qué te enoja tanto en el caso de que hayan tenido algo? En el caso de que se sepa que sí, como acaba de reconocer él. ¿Por qué te enoja tanto?”.

La conductora fue todavía más clara al plantear su punto de vista: “Si son dos personas solteras, pudieron haberse dado un beso algún día. ¿Por qué?“, insistió. Y cerró, en plena charla con su equipo. ”Es que la verdad no entiendo eso”.