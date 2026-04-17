Mau y Ricky sorprendieron a sus fans con el lanzamiento de “Las Flores”, el segundo adelanto de su próximo álbum, que llevará el nombre “Ricky y Mau” y saldrá a la luz el 28 de mayo.

Pero este single no es solo una nueva canción: es el corazón de un proyecto que nació de una historia real entre los hermanos.

En los últimos meses, las redes sociales del dúo se llenaron de mensajes, bromas y hasta una supuesta pelea familiar por el nombre del grupo.

Ricky impulsó una campaña para cambiar el nombre a “Ricky y Mau”, sumando el apoyo de artistas como Carlos Vives, María Becerra y De La Ghetto.

o que empezó como un juego terminó revelando una etapa de introspección y una respuesta inesperada de Mau, que decidió bautizar el nuevo disco con ese nombre, aunque el grupo siga siendo Mau y Ricky.

“Las Flores”: una declaración de amor fraternal

La canción, escrita por Ricky para su hermano, es un reflejo de la relación entre ambos: competencia, diferencias, complicidad y un amor incondicional. “Porque no es ganar si no lo celebro contigo”, dice uno de los versos que resumen el espíritu del tema.

Foto: pensa Mau y Ricky Por: FRANK PUENTES

Con producción de Daramola, “Las Flores” fusiona sonidos pop con arreglos de raíz y se presenta como una de las piezas más personales y honestas de la dupla. Es un nuevo capítulo tras el éxito de Hotel Caracas, el disco que los reconectó con Venezuela después de más de 20 años.

En esta etapa, Mau y Ricky muestran una identidad más madura, trabajando desde sus estudios en Miami junto a Sony Music y su propio sello Why Club Records.

Por: FRANK PUENTES

Una gira íntima para descubrir el álbum antes que nadie

Junto al lanzamiento, el dúo anunció una gira exclusiva por Latinoamérica durante mayo, con un formato único: presentar el nuevo álbum en vivo a un grupo reducido de fans antes de su estreno oficial.

Después de agotar entradas en ciudades como Barcelona, Valencia y Madrid, Mau y Ricky traen este concepto a la región, apostando por la cercanía y la conexión directa con el público. Los shows serán en venues seleccionados y con aforo muy limitado, para que solo unos pocos privilegiados puedan vivir la experiencia de escuchar las nuevas canciones antes que nadie.

La gira recorrerá siete ciudades:

1 de mayo | Sala SinPiso | Buenos Aires

2 de mayo | Teatro BCP | Asunción

3 de mayo | Sala del Museo | Montevideo

6 de mayo | Sala Omnium | Santiago de Chile

7 de mayo | CC Leguía | Lima

8 de mayo | Sala Hi I’m SCI | Bogotá

28 de mayo | Teatro Metropólitan | Ciudad de México

Un mensaje universal: “Las Flores” y el valor de compartir el camino

“Las Flores” es, en palabras de los hermanos, una pausa y un recordatorio de que lo único que importa es con quién compartís el camino. “A veces te quiero matar, pero mataría por ti todos los días”, confiesan en la letra, dejando en claro que la historia personal se vuelve universal.

El single ya está disponible en todas las plataformas digitales y viene acompañado de un videoclip que promete emocionar a los fans.