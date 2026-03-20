Angela Leiva, una de las voces más potentes y queridas de la música popular argentina, anuncia su esperado show en el Movistar Arena el próximo 18 de junio.

Será una noche única donde Angela brindará un gran espectáculo en el que recorrerá los grandes éxitos de su carrera, nuevas canciones e invitados sorpresa.

Reconocida cantante y actriz, Angela Leiva ostenta una destacada trayectoria como una de las voces locales de mayor proyección internacional.

Recientemente, la artista nacida en Tandil firmó contrato con el sello internacional Fono, distribuido por Universal Music Group, comenzando una nueva etapa profesional, presentó una nueva versión de “Amiga Traidora”, uno de los grandes hits de su repertorio, reinterpretado en clave Cumbia Tex-Mex y acaba de recibir este año la nominación al Premio Lo Nuestro en la categoría “Artista femenina del año-música Mexicana”, uno de los galardones más importantes de la música latina.

Luego de recorrer el país protagonizando los grandes festivales del verano, Angela Leiva comienza un año que sin duda será fundamental en su carrera, con nueva música, premios y un show único en el Movistar Arena el 18 de junio.

Ángela Leiva anuncia su show en el Movistar Arena (Foto de prensa)

VENTA DE ENTRADAS:

La preventa exclusiva para clientes de Banco Galicia estará disponible a partir del 19 de marzo a las 13 horas.

La venta general comenzará el viernes 20 de marzo, a través de los canales oficiales del estadio.

Con una carrera en constante crecimiento y una conexión inigualable con su público, Angela Leiva promete un show cargado de emoción, energía y grandes momentos que quedarán en la memoria de todos sus fans.