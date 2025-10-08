Ángela Leiva atraviesa un momento decisivo en su carrera y en la proyección global de la música latina. Con más de 16 años de trayectoria, la cantante argentina ha conquistado el corazón del público con su versatilidad en géneros como cumbia, música tropical, pop latino y música de raíz.

En este marco, Leiva acaba de firmar contrato con la compañía discográfica Fono, un sello que se compromete con los artistas que fusionan raíces tradicionales con sonidos contemporáneos.

Y posiciona a Ángela como una de las voces femeninas más poderosas del género. Según explicó la compañía, que adquiere parte de su catálogo, la alianza está orientada a amplificar su música a nivel internacional.

Ángela Leiva con Ana Clara Ortiz, Presidente & CEO Universal Music Cono Sur, Nicolas Olivieri (A&R) y equipo Universal Music Argentina.

“Esta firma para mí es la confirmación de mi lema: Mi voz para el mundo. Uno de mis deseos más grandes es llevar mi música, mis canciones y mi voz a todos los rincones del planeta”, expresó Ángela Leiva.

Ángela Leiva continúa su gira internacional y anuncia colaboración con Grupo Cañaveral

Mientras promociona su gira “Mi Voz Para El Mundo”, que ha agotado localidades en Argentina y pronto llegará a Europa, Ángela Leiva también se prepara para lanzar una nueva colaboración con Grupo Cañaveral, uno de los máximos exponentes de la cumbia mexicana.

Este esperado tema —parte del próximo álbum de Grupo Cañaveral, que saldrá el 30 de octubre de 2025— explora el dolor de una despedida amorosa, combinando la intensidad vocal de Leiva con el estilo inconfundible del grupo mexicano.