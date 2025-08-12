Después del abrumador éxito de la versión cumbia de “Si no es muy tarde” —que alcanzó el puesto #9 en el chart de Spotify Argentina y llegó al #1 en tendencias de música en YouTube—, Luciano Pereyra sigue sumando sus clásicos éxitos reversionados para adentrarse en este álbum de cumbia titulado “Ahora Las Bailamos” junto Pinky SD y Un Poco de Ruido, cumpliendo con el pedido del público que adora esta faceta cumbiera de Luciano.

El segundo lanzamiento de este ciclo fue “Tu Dolor” junto a Uriel Lozano y ahora llegó el turno de “Perdóname”, sumando la voz femenina estrella de la cumbia argentina: Angela Leiva.

“Perdóname”, la icónica balada que Luciano Pereyra nos regaló en el 2004 se reinventa en versión cumbia de la mano de la talentosa e inigualable voz de Angela, que le aporta frescura y feminidad. Una canción de desamor que nos deja el corazón en la mano en su versión balada, ahora la bailamos y disfrutamos en un nuevo ritmo popular. Porque si hay algo que define a Luciano Pereyra es su capacidad de reinventarse sin perder su esencia: un artista de clásicos que emociona y hace bailar a nuevas generaciones.

LUCIANO PEREYRA SALE DE GIRA

Foto: gentileza de prensa.

