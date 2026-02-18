El regreso de Rodrigo Lussich de sus vacaciones por Europa fue benigno a su decir, aunque de regreso al trabajo se enteró de algo que podría cambiarle la vida.

“Descubrí por una tía mía Mirta que soy asmático”, reveló el conductor de Intrusos.

“Ella me dijo que yo me tengo que hacer ver”, continuó.

Rodrigo Lussich en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

Ahí explicó: “Tengo todos mis antecedentes de familia. Y yo siempre lo evadí porque nunca tuve un diagnóstico. Como los hippies (de mis papás) no me llevaban al médico, yo no tenía un diagnóstico”.

Las consecuencias de salud en Rodrigo Lussich

“Después también pasaron cosas por no haber diagnosticado a tiempo. Pero resultó ser que ahora ya está más notorio con los años, por esto que me agito tanto”, admitió.

Ahí aclaró: “Ayer todo el comienzo del programa fue una cosa terrible. Hoy estoy un poquito mejor. También juegan los nervios”.

Al final, Rodrigo Lussich aseguró que consultará a un neumonólogo “porque aparte pago que pago una fortuna de una prepaga, que no la uso”.