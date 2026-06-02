La cuenta regresiva ya comenzó y quedan los últimos tickets disponibles para el esperado regreso de Palito Ortega al Teatro Ópera el próximo viernes 16 de octubre.

En el marco de su gira “Por Siempre”, el artista viene recorriendo distintos puntos del país y el exterior con una respuesta extraordinaria del público.

Palito Ortega presenta “Por Siempre” en el Teatro Ópera (Foto de prensa)

Durante los últimos meses se presentó en Mar del Plata, Bahía Blanca, Paraná, Salta, Catamarca, Lomas de Zamora, Córdoba, Junín, Cañuelas y Montevideo, reafirmando el vínculo inquebrantable que mantiene con varias generaciones desde hace más de seis décadas.

Completamente recuperado y con el entusiasmo intacto para reencontrarse con su público, Palito atraviesa un gran año artístico. Antes de llegar al Teatro Ópera, la gira continuará por San Juan, Comodoro Rivadavia, Trelew, La Plata y San Salvador de Jujuy, consolidando un recorrido que confirma la vigencia de uno de los artistas más queridos de la música popular argentina.

Con clásicos inolvidables como “Muchacho que vas cantando”, “Sabor a nada”, “Un muchacho como yo”, “Corazón contento” y “Despeinada”, el espectáculo propone un viaje por aquellas canciones que forman parte de la memoria colectiva y siguen emocionando a miles de personas.

Cada show es una invitación a compartir recuerdos, a reencontrarse con historias de vida atravesadas por la música y a celebrar una trayectoria excepcional. Porque la historia de Palito también es la historia de aquel joven Ramón de Lules que dejó Tucumán para perseguir sus sueños y terminó construyendo una de las carreras más importantes y queridas de la cultura popular argentina.

El show del 16 de octubre en el Teatro Ópera será, además de uno de los últimos conciertos del año, una noche única dentro de la gira. Una velada muy especial para cantar, emocionarse y celebrar junto a un artista que sigue eligiendo el escenario como lugar de encuentro.

Con localidades prácticamente agotadas, la función se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales del 2026.

Gira “Por Siempre” – Palito Ortega