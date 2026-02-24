Este lunes comenzó la nueva edición, la decimotercera, de Gran Hermano, subtitulada Generación Dorada, y Santiago del Moro fue presentando a los nuevos participantes.

Si bien Santiago del Moro había desmentido públicamente que vayan a entrar famosos, quien abrió la puerta de la casa fue Andrea del Boca, la legendaria actriz que fue seguida más adelante por Divina Gloria.

Además, hay influencers de todo tipo, dos ex participantes de la versión argentina, una de la versión chilena, una controvertida periodista paraguaya, e incluso una participante llegada de África.

QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

Andrea Del Boca

La legendaria actriz de las telenovelas más vistas de Argentina se animó a dar el gran paso y a ingresar a la Casa más famosa.

Emanuel Di Gioia

El único que se animó a contradecir a Jorge Rial en Gran Hermano quiere revancha después de perder Gran Hermano 2011 con Cristian U, y también dejar de reparar autos en su talles.

Lola Poggio

La hermana de Juli Poggio quiere repetir y superar la hazaña de su hermana, que terminó tercera en la edición de 2022/2023. AL igual que ella se define como cantante, actriz e influencer… y hasta tiene el mismo tono de voz.

Carmiña Masi

Periodista y locutora de TV que llega de Paraguay precedida por varias polémicas. “No me importa lo que piense la gente porque la gente no me paga el sueldo”, aseguró.

Tomi Riera

Es influencer y futbolista, y también el más joven de esta edición de Gran Hermano ya que cuenta con solo 18 años. Se hizo famoso po0r subir videos junto a su madre en sus salidas nocturnas con amigos.

Jennifer “La Pincoya” Galvarini

Llega desde Chile y fue la participante que se llevó el tercer puesto en la edición chilena que se hizo luego del final del Gran Hermano 2022 argentino. Está contenta de volver a la misma casa que la vio coronarse como famosa en 2023 y promete pelea a los que no respeten la limpieza en la casa.

Brian Sarmiento

El ex futbolista y autor de “Tamo activo” llega a la casa con la intención de llevarse el premio mayor, amparado en el cariño del público.

Danelik Galazan

Conocida en redes como Danelik Star, es una influencer argentina, oriunda de Tucumán. Es popular en Instagram y TikTok por compartir contenido relacionado con música, humor, su vida cotidiana y experiencias personales.

Manuel Ibero

El influencer entra al reality para contar su versión del romance fallido con Zoe Bogach y romper prejuicios sobre la inteligencia y los músculos. Su exposición pública creció justamente a partir de la relación con Zoe, una historia que según lo que salió en los medios, no terminó en buenos términos. En su llegda al reality prometió “romper el mito de que los lindos no son inteligentes”

Catalina “Titi” Tcherkaski

Es una influencer con miles de seguidores en Instagram y en TikTok, vive en el barrio porteño de Núñez y estudia en la UADE. Catalina se define como una persona “querible”, aunque no escondió su costado más filoso y admitió que le gusta pelear.

Gisela “Yipio” Pintos

Es una comediante uruguaya que hace stand up y quiere usar su humor y su conocimiento de la idiosincrasia rioplatense para ganar el certamen.

Daniela de Lucía

La ex panelista de A la Tarde, es escritora, influencer y couch que llega a Gran Hermano con la intención de repartir consejos, aunque aseguró que “dará lo que quiera dar porque esto no es Rincón de Luz”.

Nicolás “Nick” Ícaro

Es youtuber y músico. Toca la batería, la guitarra y el piano, pero se dedica a cantar Reguetón.

Divina Gloria

La legendaria actriz y cantante, marcó una época en la TV argentina como “Chica Olmedo” y ahora regresa al medio que la hizo famosa con ganas de llevarse… ¡la gloria!

Gabriel Lucero

Es el humorista y dibujante que hizo de su arte un éxito con los audios animados de “Gente Rota”.

Mavinga

Mavinga llegó directamente del centro del continente africano con un solo objetivo en mente: ser la número uno del reality

Eduardo Carrera

El participante estuvo en la Casa más Famosa hace más de 20 años y ahora regresa con ganas de revancha. ¿Lo conseguirá?

