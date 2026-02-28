La presión que sintió Divina Gloria (64) tras entrar a Gran Hermano Generación Dorada se hizo sentir en su cuerpo, y tras abandonar la casa por indicación médica, la actriz contó qué le pasó.

“Me pasó que fue un fuerte enamoramiento, muy intenso, y de repente sale la primera compañera, la segunda, y yo empiezo a sentir como, qué tensa que estoy de la nuca, . Me toman la presión y , chau, afuera", resumió con humor.

Ahora panelusta de La Noche de los Ex, la actriz precisó: “En la casa sentí un amor muy intenso con gente muy hermosa, muy diferente. Yo me enamoré de Emanuel Di Gioia. Pero yo me enamoré, la otra persona no sabe que lo amo, tal vez. Un amor platónico...”.

Divina Gloria y Robertito Funes Ugarte.

“Sigo con el mismo corpiño que salí de la casa, con la bikini roja”, reveló con picardía.

La decisión de que Divina abandone Gran Hermano

“Cuando vemos que la presión no bajaba pese a todos los procedimientos en la clínica de San Isidro, con la producción, la gente del canal, y mi hijo, León, decidimos que bajara diez cambios”.

Foto: Instagram (@granhermanoar)

Ahí, Robertito Funes Ugarte pasó en limpio: “El diagnóstico de los médicos fue que ella no podía exponerse divina a una situación de estrés, de altibajos, de situaciones que podían, otra vez, derivar en lo mismo”.

“No me pasó nada grave. (...) Yo pedí que ni bien me recupere me dejen poder verbalizarlo, porque si no queda como algo dudoso”, concluyó Divina Gloria.