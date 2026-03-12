El fuerte momento que vivió Luana Fernández dentro de Gran Hermano: Generación Dorada dejó a todos en vilo. Tras el tenso cara a cara con su exnovio, Lucas, en el derecho a réplica, la participante quedó muy afectada y surgió la gran pregunta: ¿se va a ir de la casa?

La respuesta llegó en la última gala, cuando Luana habló en vivo con Santiago del Moro y reveló qué pasó por su cabeza después del shock que vivió frente a millones de espectadores: “Ayer, con todo lo que me pasó, que fue súper shockeante, te juro que quería salir corriendo e irme”, confesó la jugadora, sincera sobre el impacto emocional que le generó la situación.

Incluso contó que la idea de abandonar el reality estuvo muy presente durante horas: “Lo pensé, lo estuve pensando y lo hablé mucho con Fran”, explicó, en referencia a uno de sus compañeros dentro de la casa.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, con el paso del tiempo tomó una determinación firme: seguir adelante en el juego: “Pero yo sé a lo que vine y voy a darlo todo hasta el último momento, no importa lo que pase afuera”, aseguró.

Durante su descargo también aprovechó para hacer una autocrítica: “Pido perdón por lo que hice, pero yo vine acá a jugar y voy a darlo todo hasta el último momento”, remarcó.

Desde el estudio, Santiago del Moro le respondió con un consejo: “Escuchame, nunca en la vida las decisiones importantes se toman en caliente. Nunca”, cerró en su mano a mano con Luana, quien por decisión del público, continúa en competencia.

LA FUERTE POSTURA DE LA FAMILIA DE LUANA FERNÁNDEZ TRAS EL TENSO ENFRENTAMIENTO CON SU EX EN GRAN HERMANO

El tenso momento que vivió Luana Fernández dentro de Gran Hermano: Generación Dorada sigue generando repercusiones. Luego del derecho a réplica que tuvo su exnovio, Lucas, en el reality, la familia de la participante decidió romper el silencio y contar cómo vivieron ese episodio puertas adentro.

En una nota que dieron a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, sus familiares —su abuela, su hermana y su tío abuelo— expresaron la angustia que sintieron al verla atravesar un momento tan delicado en plena exposición televisiva: “A mí me pareció muy triste verla así, tan angustiada. No había necesidad de una exposición así, en público, delante de cientos de personas”, expresó la abuela de la joven, visiblemente afectada.

“Es un tema particular, privado, de pareja. No digo que no sea verdad, pero me parece que fue un golpe bajo”, agregó, dejando en claro el gran cariño que todos le tienen a Lucas.

Foto: Captura (América)

“Estabámos viendo esto y nos la pasamos llorando todos los minutos que Luana estuvo hablando con Lucas. La pasamos muy mal, pero hay que aceptarlo. No está mal el derecho a replica pero creo que no era la manera de abordarlo”, siguió la hermana de la concursante.

Por último el tío abuelo de Luana cerró: “Lo vi en vivo y estamos todos mal. Somos una familia, gente normal, común y la verdad es que me angustió muchísimo. No me lo imaginé”.