Lejos de dejar pasar los comentarios negativos, Nati Jota decidió poner un freno y hacer catarsis pública.

La influencer y conductora publicó en sus historias de Instagram un contundente descargo luego de recibir un mensaje privado en el que le pedían que dejara de subir “contenido bardeable” para evitar críticas en redes, especialmente en X e Instagram.

En la captura que ella misma compartió, se lee un mensaje que intenta “cuidarla”, sugiriéndole autocensurarse y usar otros canales para expresarse. Sin embargo, la respuesta de Nati fue tajante y sin filtro. En un texto extenso, dejó en claro que no está dispuesta a callarse ni a modificar su forma de comunicarse por miedo al hate.

Nati Jota explotó contra un hater y publicó un fuerte descargo tras su posteo en Instagra. Crédito: Instagram

“Si nos autocensuramos porque ‘la gente’ bardea cualquier pelotudez, perdemos lo espontáneo, lo real, la totalidad de lo que somos”, expresó con crudeza. Y fue más allá al confesar que le molesta que incluso personas que la quieren le sugieran “callarse para cuidarse”, algo que —según dijo— le “la baja”.

EL FUERTE DESCARGO DE LA INFLUENCER TRAS UN POSTEO EN INSTAGRAM

En su descargo, Nati Jota también apuntó contra la lógica de la viralización basada en el odio: aseguró que ya no le importa lo que se diga en Twitter y que no piensa moderar su contenido para evitar críticas. “Yo les hablo a ustedes. A ese afuera con ganas de odiar, no lo voy a contentar nunca”, sentenció.

Lejos de cerrar el tema desde el enojo, la influencer también aprovechó para agradecer a su comunidad más fiel, a quienes definió como “los reales”. En otra historia, aseguró que leyó todos los mensajes de apoyo, les expresó su cariño y alentó a disfrutar los últimos días del año sin hacer balances forzados.