Una vez más, Olga fue el escenario de una escena de tensión sexual entre Nati Jota y Gastón Edul.

La propuesta tuvo que ver con compartir un pancho, comiéndolo uno de cada punta y acercándose al contacto entre sí.

El gran asterisco es que no se trataba de un pancho entero, sino de sólo un trozo de no más de 10 centímetros.

(Foto: Instagram / natijota, gastonedul)

NATI JOTA Y GASTÓN EDUL, MOMENTO HOT EN OLGA

Rodeados de los demás panelistas, la influencer y el periodista se prendieron al juego de sensualidad.

No sólo eso, sino que hubo una musicalización incluida: “Dulce amor”, emulando la novela de Telefé.