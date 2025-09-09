Patricia Sosa abrió su corazón en una entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido y sorprendió al contar cómo es su relación actual con Oscar Mediavilla.

La cantante reveló que, aunque llevan años juntos, decidieron vivir en casas separadas y explicó los motivos detrás de esta elección que, según ella, los hace “muy felices”.

“¿Siempre tuvo ese carácter? Porque la verdad que todas las cosas que hice con Oscar siempre fueron cosas muy divertidas y cuando lo describis parece que fuera otro”, le comentó el conductor y la cantante dijo: “Sí, y en televisión se exacerba, no sé lo que le pasa, le sale el mosntruo”.

Patricia Sosa y Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

“¿Es siempre de saltarle la térmica o te salta más a vos que a él?“, indagó luego Pergolini y fue entonces cuando la artista dijo: ”No, yo no me enojo nunca, yo aprendí a humillar a mi ego, lo puse abajo del pie y sé controlarme, a Oscar no. Nosotros vivimos en casas separadas y somos muy felices“.

EL MOTIVO POR EL QUE PATRICIA SOSA Y OSCAR MEDIAVILLA VIVEN EN CASAS SEPARADAS

En el ida y vuelta con el programa de nocturno de eltrece, Patricia Sosa detalló cómo es la dinámica diaria con Oscar Mediavilla viviendo en casas separadas: “Cada uno está en su casa, yo me hago mi comida, Oscar la suya, y cuando estamos juntos, estamos juntos y es maravilloso”.

Sosa aclaró que los fines de semana suelen compartir más tiempo y que su marido la acompaña en las giras: “Los fines de semana generalmente estamos juntos y a las giras viene conmigo. En las giras sí dormimos juntos” .

La cantante también reconoció que la sinceridad y el respeto por los espacios personales fueron clave para mantener la relación: “Muchas veces evitamos el ‘no te soporto’. Porque hay muchas veces que necesitas otra cosa. Yo tengo un ritmo, soy meditadora y Oscar está al palo todo el tiempo, el teléfono se lo tiraría...”.

